Rođendan Večernjakove ruže koji će se prepričavati godinama: Odlična zabava trajala do dugo u noć

U petak je održana dodjela Večernjakove ruže - prve medijske nagrade u Hrvatskoj, osnovane 1994. godine koja je ove godine proslavila svoj jubilarni 30. rođendan. Kao i za sve rođendane, i ovaj smo proslavili na najglamurozniji način - s medijskim stručnjacima i brojnim osobama iz javnog života uz odličnu zabavu. Najprestižnija i najstarija medijska nagrada u Hrvata dodjeljivala se u osam kategorija i to su bile: Digitalna ruža, Glazbenik godine, Glumačko ostvarenje godine, Novo lice godine, Radijska emisija godine, Radijska osoba godine, Televizijska emisija godine i Televizijska osoba godine, a povodom 30. rođendana tu je i posebna kategorija za životno djelo.

Večernjakovu ružu ove godine osvojili su... Ružu u kategoriji radijska emisija godine osvojila je emisija "Draga nam je Istra" s Radio Istre, a nagradu je preuzela urednica Melita Gržić Pincin. - Čestitke prije svega Večernjakovoj ruži, sretni smo što slavimo svi zajedno 30. rođendan i što slavimo jedni druge i što slavimo našu publiku. Zbog njih postojimo. Zato hvala Večernjaku na nominaciji, hvala našim dragim slušateljima koji su glasali za nas. Hvala svim skromnim i vrijednim Istrijankama i Istrijanima koji čuvaju našu narodnu baštinu. Neki to čine na tradicionalan način, a neki, poput našeg Baby Lasagne, na suvremen način. Još jedno veliko hvala svim kolegicama i kolegama koje su, u ove 33 godine, radile na emisiji Draga nam je Istra. Jednoj od njih, Elijani, našoj hrabroj lavici, posvećujemo ovu Ružu. Eli, ovo je za tebe! Hvala svima! - poručila je, a u konkurenciji za nagradu još su bile i emisije: Dolcevita (Radio Sljeme), Psiholog(I)ja (Radio Sljeme), Ritam srca (Radio Ritam) i Žena zmaj (Laganini FM).

U drugoj radijskoj kategoriji, onoj za radijsku osobu godine slavio je Miljenko Cvitković Minja koji je nagradu uzeo pred nosom Danielu Biliću i Matku Antonoviću (Yammat FM), Kristini Iveković (Medulin FM), Renati Belc-Krog (Radio Tvornica) i Dinku Putriću (Laganini FM). - Uvijek sve ja moram! Čestitke Večernjaku, hvala HRT, publici, žiriju, suprugi i curama što me trpe. Živjeli, nema se tu što puno za reći! - poručio je Minja s pozornice.

Digitalna ruža za 2023. godinu pripala je emisiji "Explora", a preuzeo ju je urednik Elvis Mileta. - Uh! Hvala svima na pljesku, hvala Radio Puli i HRT-u što su mi omogućili da jednom tjedno na manje od metra budem sat vremena s Koradom Korlevićem, čovjekom koji širi nevjerojatnu energiju i koju mi svakoga utorka pokušavamo prenijeti već 20 godina, a već desetak mjeseci na gledatelje. Veliki pozdrav svim našim Eksplorijancima! - kazao je nakon što je pomeo konkurenciju koju su činili: Podcast Inkubator, Špica, Ida Prester i Videobox.

Novo lice godine je mlada zagrebačka glazbenica Miach koju je nagrada jako iznenadila. - Ovo stvarno nisam očekivala. Ne znam što da kažem... Želim se svima u žiriju zahvaliti što su pratili moj rad. Sada se mogu javno zahvaliti svim slušateljima, zbog njih mogu živjeti svoje snove. Hvala mojoj yem obitelji, ali i pravoj obitelji. Najviše moram spomenuti producenta Lockrooma, molim pljesak za njega! Neću stati na ovome, ali ovo je potvrda da idem u dobrom smjeru - poručila je Miach s pozornice i preuzela prestižnu statuu u čijoj su konkurenciji bili još Domagoj Ivanković, Lovro Juraga, Lorena i Katja Matković.

Televizijska osoba godine po glasovima čitatelja Večernjeg lista je Sabina Tandara Knezović. - Nova, imamo ju. Bože, što sam nervozna. Posvetila bih je samoj sebi, 18 godina mukotrpnog rada, svi u novinarstvu znaju što je to. Ne bih ipak bila fer kad ne bih rekla da je iza mene Nova TV uz koju sam doživjela profesionalnu punoljetnost. Moja redakcija, moji urednici, moj Branimir, Željka... Puno hvala svima, mojim prijateljicama, a najviše mojoj obitelji, Knezovićima, koji su moji stup i moj bedem. Beskonačna ljubav i podrška, bez njih ne bih bila što jesam. Moje najveće ljubavi Andrija i Katja, hvala. Katja, nađi mjesto gdje ćemo staviti ovu Ružu, sretan ročkas Ruži! - poručila je Sabina. Konkurencija su joj bili: Damira Gregoret (RTL), Domagoj Novokmet (N1), Aleksandra Stanković (HRT) i Martina Validžić (HRT).

Glumačko ostvarenje godine imali su Slavko Sobin i Tihana Lazović. - Hvala svima, imamo dosta nagrada od publike. Radili smo film za publiku, drago nam je da je dopro do njih - poručio je Slavko. - Svi smo mi ovdje da progovaramo o demonima društva, svakako je to zlostavljanje žena. Ako već ne mijenjamo svijet, barem da mijenjamo pojedince - poručila je Tihana, na što je Slavko poručio: ''A meni je rekla da se nije pripremala za govor!''

Nominaciju su imali i Živko Anočić, Krešimir Mikić, Goran Navojec i Marija Škaričić.

Glazbenik godine je Gibonni koji je zbog bolesti bio spriječen doći, a nagradu je preuzeo Nikša Bratoš. - Prije svega, Gibo vas sve pozdravlja. Trenutno je u virozi pa je htio to ostaviti za sebe - poručio je Bratoš uz smijeh pa dodao: - Htio bih čestitati svima nominiranima, ali i dobitnicima i Večernjaku što već 30 godina održava tradiciju. Hvala i svima koji su glasovali jer je njihov glas omogućio onima koji to rade da osjete još malo ponosa. Za glazbenika godine natjecali su se i Doris Dragović, Grše, Let 3 i Vesna Pisarović.

TV emisija godine "Superpotjera". Nominirani su bili i: Betonski spavači (HRT), Dosje Jarak (RTL), Masterchef (NOVA TV) i The Voice Hrvatska (HRT). - Hvala svima - poručio je urednik kviza Igor Grković, a lovkinja Morana Zibar dodala je: 'Napokon osveta šmokljana'. - Hvala svima, ali i Kotigi koji je odlučio ne doći, omogućio nam je svima da stanemo na pozornicu - poručio je lovac Krešimir Sučević Međeral, dok se lovac Sven Marcelić nadovezao: ''Ovime se pokazuje da se znanje vrijedi nagraditi''.

Nagrada za životno djelo pripala je legendarnom uredniku Miroslavu Liliću, a u njegovo ime preuzela ju je njegova kći Mateja.

Dodjela nagrada već se tradicionalno održala u zagrebačkom HNK, a prisustvovale su brojne istaknute osobe među kojima su bili nominirani, prezenteri, glazbenici i drugi uvaženi gosti. Zagrebački HNK tim je povodom i svijetlio u bojama Ruže.

Čast najaviti nominirane i uručiti im nagrade imale su osobe koje kod kuće već čuvaju prestižne crvene statute s potpisom Ivice Propadala, a među njima su bili: glumica Nina Violić, voditelj Saša Kopljar, glumica Bojana Gregorić Vejzović, radijski voditelj Vedran Car, pjevačica i voditeljica Sanja Doležal, glumac Enis Bešlagić, voditeljica Antonija Blaće, urednik i voditelj Mislav Togonal, voditeljice Mojmira Pastorčić, Jelena Pajić i Marija Miholjek, pjevačica Zdenka Kovačiček i glumac Goran Bogdan. U ulozi prezentera našli su se i pobjednici HRT-ova showa "The Voice Hrvatska" Martin Kosovec i Vinko Čemeraš.

Bitno je napomenuti i da su dobitnike birali čitatelji Večernjeg lista, kao što to čine i svake godine. Uz Ružu se veže i obećanje dobrog provoda za koji su ove godine bili zaduženi glazbenici svojim nastupima, a nastupili su: Nina Badrić, Vesna Pisarović, Lorena i Baby Lasagna. Nakon dodjele uslijedio je i domjenak te party u legendarnom Saloonu imena "Zvijezda sa zvijezdama" s kojeg su svi uvaženi gosti ponijeli lijepe uspomene.