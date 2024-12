Puno bolji gosti nego oni političari i lažljivci, poručili su gledatelji kada je Stanković najavio novu gošću Nu2

Tema nove emisije "Nedjeljom u 2" će biti seksualnost, a voditelj i urednik Aleksandar Stanković ovako je najavio emisiju i svoju novu gošću: U američkom seksualnom priručniku "Savjeti za mladenke" iz 1894. ženama se preporučuje da se za vrijeme seksa, ili prave mrtve, ili pričaju o kućanskim poslovima pa će tako trajati kraće. Također im se savjetuje da ih muškarac ne smije vidjeti golu jer to samo nepotrebno potiče njegovu seksualnu želju...i tako, ima još dobrih savjeta, al nećemo ih sve odati...Uglavnom, (sada bez zezancije) u nedjelju govorimo o jednom od najvažnijih aspekata ljudske osobnosti-seksualnosti, a gošća emisije je psihologinja Tanja Jurin. Novi format emisije gledatelji su jako dobro prihvatili, pa to i ovu novu temu koju su ovako komentirali: Puno bolji gosti nego oni političari i lažljivci. A i ova tema će biti zanimljiva. Zahvalna tema. Bravo Stankoviću i dobro došla gošća. Čestitke na gošći!

Kada je najavljivao novi format emisije Aleksandar Stanković je rekao:

– Nakon 24 godine došlo je vrijeme da se promijeni karakter emisije. Nedjeljom u 2 više neće biti politički talk-show. Razgovarat ćemo i dalje o relevantnim društvenim fenomenima, ali bez premijera, predsjednika i Sabora u glavnoj ulozi. Odmak od politike moja je ideja, nitko me nije natjerao na to, ali odlučio sam u drugom dijelu svoje karijere pokušati dati nešto više ovoj zajednici od pukog istjerivanja istine s političarima - rekao je tada.

Teme i gosti u ovoj sezoni većini gledatelja su se svidjeli, ali bilo je i onih koji su uputili kritike Stankoviću na koje je on i odgovorio. 'Ne borim se jer sam se umorio, depresivan sam i kupio me Plenković.' To tvrde oni kojima se ne sviđa novi smjer Nu2. Sve je točno osim ovog o depresiji. Otkud sad to? Nisam uopće depresivan jer vidim da su se svi digli na dvije zadnje oko tema valja li nam srednja škola ili ne, valjaju li nam pederi ili ne, valja li nam mržnja ili ljubav, a bile su samo dvije emisije. O. K., teme malo jesu priglupe, al kao što se vidi iz ovog posta, bavljenje glupošću nije mi strano", poručuje na svojem Facebooku urednik i voditelj emisije.

Da će do promjena u emisiji doći, Stanković je najavio uoči početka nove sezone i otkrio je tada koje se stvari neće mijenjati. – U novoj sezoni ostaju termin, voditelj i studio, a sve drugo će biti drugo. Nakon četvrt stoljeća okrećemo novi list, ili za mlađe generacije stišćemo novi klik. Gdje će nas to odvesti, tko zna, ali veselim se tom putovanju i zovem vas na to putovanje! Želim napraviti emisiju nakon koje će se gledatelj osjećati dobro – rekao je nedavno Stanković.