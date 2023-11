Prvakinja svijeta u bodybuildingu oduševila jelima: Nisam očekivala ovakvo glavno jelo od Lare

U novom tjednu emisije "Riba na torti", prva domaćica Lara Santini, fitness trenerica i četverostruka prvakinja svijeta u bodybuildingu, otvorila je vrata svog doma za goste – imenjakinju Laru Demarin, komičara Zvonimira Kožića, pjevača Davida Temelkova i food blogericu Mariu Wasler. Dok su putovali prema večeri, gosti su nagađali kako će se Lara snaći te je li nervozna jer je prva koja će pripremati večeru. „Mislim da postoji taj faktor gdje se još ne poznajemo, ovo je naš prvi dan. Morat će se potruditi s hranom, a mi se još ne poznajemo“, istaknuo je Zvonimir.

Lara je planirala pripremiti azijsku hranu i ponuditi nešto drugačije i zdravo. Međutim, voditelj Ivan Pažanin je upleo prste te je za ovotjedne izazove pripremio omiljena tradicionalna jela koja će kandidati morati pripremati. „Ovaj tjedan je posebno izazovan, rekao bih čak težak. Riječ je o jelima koja su već 50 godina prisutna na našim obiteljskim stolovima, pet menija koja ja osobno obožavam“, objasnio je Pažanin, dok je Lara obavljala kupovinu namirnica.

U kuhinji je za pomoć pozvala svog dečka Franju koji je završio školu za kuhara, iako se time ne bavi profesionalno. „Inače me pušta u kuhinju samo ako trebam sjeckati nešto ili ako gledam kako on nešto sprema. U suprotnom, ostaje mi stajati sa strane i čekati da pripremi jelo", iskreno je priznala Lara. Dodatni izazov za Laru predstavlja to što je Marie vegetarijanka, a zadatak koji je izvukla uključuje tradicionalno mesno jelo – kokošju juhu za predjelo, buncek s kiselim zeljem za glavno jelo te štrudlu od jabuka za desert. „Moram priznati da moje predjelo, po meni, puno bolje izgleda nego ona druga juha“, istaknula je Marie koja je za glavno jelo dobila priloge kiselo zelje i krumpir.

„Nisam očekivala ovakvo glavno jelo od Lare, iako sam iznenađena, sve je bilo jako ukusno posebno mi se dojmila hrskava korica na bunceku“, poručila je Lara koja je od imenjakinje, fintess trenerice, očekivala zdravu večeru.

Kako bi se bolje upoznali, domaćica je pripremila igru u kojoj svatko treba ispričati priču u kojoj će navesti dvije istine o sebi i jednu laž koja bi potencijalno zvučala kao istina, a ekipa treba prepoznati što je od toga laž. „Bilo mi je odmah jasno što je htjela od nas u igri i zapravo je to bio dobar izazov, ponukala nas je da razradimo mozak“, opisao je Zvonimir.

Nakon dobre hrane i još bolje zabave gosti su pripremili prve ribice ovoga tjedna te u Larinu mrežu ubacili 17 ribica. Lara i Franjo odlično su se snašli u kuhinji, a što u idućoj epizodi čeka Laru Demarin ne propustite gledati u 'Ribi na torti' na Novoj TV!

