Prosvjednik jajima gađao kralja Charlesa i Camillu, policija ga odmah uhitila

Uhićen je muškarac koji je u utorak jajima gađao britanskog kralja Charlesa III., objavili su mediji pozivajući se na policiju. Glasnogovornik policije potvrdio je da je osumnjičeni uhićen. Charles III., koji je na prijestolje došao nakon smrti majke, kraljice Elizabete II., bio je u posjetu Lutonu na sjeverozapadu Londona.

Podsjetimo, drugi muškarac uhićen je prošloga mjeseca kada je jajima gađao Charlesa III. i njegovu suprugu Camillu na sjeveru Engleske. Naime, tada su bili u posjetu Yorku, a nisu dobili doček kakav su očekivali. Kada su po po kraljevskoj dužnosti razgovarali s okupljenima, netko je u njihovom smjeru krenuo bacati jaja. Kralj se nimalo nije uznemirio, što je mnoge iznenadilo, dok je u isto vrijeme prosvjednik navodno vikao: 'Ova je zemlja izgrađena na krvi robova'.

WATCH: Here is the moment eggs were thrown at King Charles by a protestor in York as he and the Queen Consort arrived in the city this morning.

🎥 @itvnews pic.twitter.com/b82XQlQPZf