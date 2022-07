Promocija knjige Željka Bebeka okupila brojne poznate osobe: '50 godina biti institucija je velika stvar'

Večernji list čitateljima je ovo ljeto pripremio još jedno zanimljivo štivo – autobiografiju legendarnog rokera Željka Bebeka pod nazivom "U inat svima". Knjiga je to u kojoj je slavni pjevač otvorio dušu i čitateljstvu podastro, kao da ih vadi iz zaključane škrinje, sve svoje snove i emocije, svoje skrovite životne epizode, uspone i padove, životne prekretnice.

Promocija knjige održana je u srijedu u Vrtu Croatia Recordsa, Makarskoj ulici u Dubravi od 20 sati, a na njoj su govorili i najvažniji akteri: autor predgovora knjige Želimir Babogredac, glavni urednik Večernjeg lista Dražen Klarić, urednik knjige Žarko Ivković, Robert Bubalo koji je knjigu priredio i sam Željko Bebek.

- Željko i ja smo jedno 50 godina u različitim ulogama, različitim misijama, ali najvažnije je ono što je danas. Danas smo obojica živi i zdravi, živimo neke pozitivne dobre živote i evo Večernji list nas je ujedinio u knjizi koja će dugo dugo vremena imati svoj odjek. Važno je ono što je sada, a sada je trenutak kad trebamo Željku zapljeskati i reći: Samo je jedan Bebek! - kazao je direktor Croatia Recordsa koji je dodao da nije bilo lako izabrati samo 17 hitova koji će ići uz knjigu.

Urednik Večernjeg lista Dražen Klarić kazao je kako se pored Bebeka i dalje osjeća kao dječarac.

- Zbog toga je sreća još i veća kad su se Bubalo i Ivković pojavili s idejom o knjizi. Željko Bebek je institucija. Mnogi su bili institucija, ali 50 godina biti institucija je velika stvar. Bebek je preživio i nekoliko ideologija i država i još uvijek nastupa i pun je energije. Veseli me suradnja sa Babogredcem, i jedni i drugi proizvode domaći sadržaj. Ulaskom u EU pripadamo jednom velikom svijetu, ali mi moramo graditi sebe da bi bili prepoznati - kazao je Klarić.

Urednik knjige Žarko Ivković kazao je kako je ideja pala još 2019. godine.

- Tri su nam godine trebale za realizaciju. No, Bubalo i Bebek su malo to otezali, izvlačili se na covid, no bitan je rezultat. Ova knjiga ima emotivnu vrijednost, nisam joj pristupio samo kao profesionalac. Razlog je što sam ja bio veliki fan Bijelog dugmeta, no onog u kojemu je bio Bebek. Bio mi je veliki gušt uređivati ovu knjigu, uložio sam sav trud i emocije, a ovo mi je bila jedna od najdražih knjiga koje sam uredio u Večernjem listu. Knjiga je vrhunska, počevši od dizajna, i omot i cijeli dizajn, ona je na svjetskoj razini. Ona ima 36 poglavlja, Bubalo se u njoj jako potrudio, knjiga je autobiografska proza, čitatelj će je čitati s guštom jer je jako kvalitetno napisana. Vrlo je dinamična jer se izmjenjuju priče iz profesionalnog i privatnog života Željka Bebeka, a jako je važno i što ima i nepoznatih detalja iz njegova života - kazao je Ivković.

"Ghostwriter", kako su ga predstavili na promociji, Robert Bubalo, kazao je kako je knjiga nastajala kroz cijelo covid razdoblje.

- Kad kreneš u takav jedan proces, kad počnemo razgovarati, počneš produbljivati proces.. Uz pomoć Željka sam se i ja sam počeo prisjećati svog djetinjstva, i meni je to bio emotivan proces. Najteže se u cijeloj priči bilo vraćati.. Dođeš do jednog dijela pa se dogodi lockdown, pa i ja i Željko izgubimo nekakvu energiju. Najteže se vratiti... - kazao je Bubalo o nastanku knjige. Puno je bilo materijala, kazao je Bubalo, stotine sati je bilo snimljeno.

- Kad Željko prepričava dijaloge koji su se vodili, i koji su se vodili u vašim glavama... To mi je fantastično. A druga najdraža stvar mi je što je Željko rekao da voli svaku pjesmu uprljati rock 'n' rollom. Rock nije mrtav, malo je ostario, ali se jako puno uljudio - dodao je.

Najvažniji akter večeri, Željko Bebek kazao je kako mu nije bilo lako odlučiti se "dati" nekom za autobiografiju.

- Ovo je veliki događaj u mom životu, na neki način sam zaokružio priču koja sa zadnjom stranom knjige možda nije kraj života, ali svega što događalo u mom životu. Sretan sam i ponosan što ovdje u Zagrebu imam fantastične goste popu Ćire Blaževića, cijenim njegov rad. Posebno mi je sto se imamo priliku sresti i sto mogu čuti neki njegov kompliment, a najljepše sto je mogao dati je što je danas ovdje s nama - rekao nam je roker na promociji.

Bebek je stigao u pratnji supruge Ružice, a podržao ga je i sin Zvonimir Bebek. Događaj nisu propustili ni drugi poznati Hrvati, među kojima su u Dubravi bili i frontmen benda Opća Opasnost Pero Galić, legendarni trener Ćiro Blažević, predsjednik Olimpijskog odbora Zlatko Mateša, glazbenica Mia Dimšić, voditeljica Dnevnika Nove TV Romina Knežić, voditelj Dalibor Petko, Borna Kotromanić, glazbenik Boris Novković..

Inače, urednik knjige kazao je kako u njoj nema uljepšavanja pa će zainteresirani čitatelj ostati iznenađen opisima Bebekova djetinjstva, sarajevske rock-scene, razotkrivanjem odnosa među članovima kultnog Bijelog dugmeta, pravnim manevrom kojim je Goran Bregović postao "vječni gazda" benda, načinom na koji je Bebek izbačen iz grupe, tegobnim počecima njegove solo karijere... Knjiga je također obogaćena brojnim privatnim fotografijama, a u posebnom izdanju, s ograničenom nakladom, nalazi se Bebekova posveta i CD s njegovih 17 velikih hitova.

