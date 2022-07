Domaći glumac prepričao susret s osiguranjem bivše predsjednice: 'Tražili su bombe ispod mene'

Splitskog glumca Roka Sikavicu (28) domaća je publika upoznala u seriji Nove TV "Dar Mar", gje je glumio dobroćudnog policajca Željka, no njegova nova uloga sina u horor-trileru "Stric" posve je različita od one u kojoj smo ga navikli gledati.

- Ja sam jako zahvalan na toj ulozi jer je neobična, nije nešto što se često vidi u takvom formatu. On je smotani mamin sin i baš mi je bio gušt igrati ga. Imao sam puno slobode na tom projektu, ali zbog korone nisam mogao osjetiti punu reakciju publike kao prije, nisam bio svjestan toga. Ali drago mi je i da nakon što je serije završila dobivam na cesti pozitivne komentare ljudi koji me zaustavljaju i pohvale me - kazao je Roko za dnevnik.hr.

U "Dar Maru" glumila je i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, a Roko je imao zgodnu anegdotu s njezinim osiguranjem na setu.

- Bio sam jako uzbuđen zbog vijesti da će doći, ali kako su ta snimanja naporna i traju po 12 sati, malo sam spavao kada je ona bila na setu i zapravo me njezino osiguranje probudilo. Tražili su bombe ispod mene i bio sam u nekom bunilo od spavanja, tako da je nisam upoznao. Ali sam čuo da je bila jako profesionalna i da je znala tekst, da je odradila sve kako treba', otkrio je Roko. U filmu "Stric" osim njega glume Goran Bogdan, Ivana Roščić i Miki Manojlović, a Roko kaže da su na setu postali kao prava obitelj. Roko iz dana u dan ima sve više ženskih obožavateljica, no što se tiče svog ljubavnog života, poprilično je tajnstven.

- Super je! Ide sve kako treba. To neka ostane tajna, kaže Roko pred kojim su već novi projekti kojima se veseli.

