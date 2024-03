Prokletstvo kraljevske obitelji: Bolesti i tragedije se nižu, mnogi vjeruju da je ovo razlog nesreća

Nedavno je kao bomba u svjetskim medijima odjeknula vijest da je britanskom kralju Charlesu III. dijagnosticiran rak, a detalje dijagnoze Buckinghamska palača nije iznosila za javnost. Iako britanska kraljevska obitelj dobro stoji s novcem, slavom i obožavateljima diljem svijeta, s druge pak strane nisu lišeni razvoda, tragičnih smrti kao što je ona princeze Diane, izvanbračnih odnosa i brojnih tajni koje se u javnosti ponekad i ignoriraju. Kako britanski mediji navode, povjesničari tvrde da se i danas kraljevska obitelj boji velikog prokletstva koje ih prati od vremena slavne kraljice Viktorije I.,a od njega navodno strahuju svi nasljednici plemićke krvi.

Kraljica Viktorija nije bila važna samo za Veliku Britaniju, već za cijeli svijet s obzirom na to da je cijelo jedno doba nazvano po njoj, a ona je svojim djelima, uspješnom ujedinjenu nacija ojačala monarhiju. Viktorija je sa samo 18 godina postala kraljica Britanije, a njezina vladavina trajala je pune 64 godine. Kada je riječ o njezinu podrijetlu, ona potječe iz Hannoverske dinastije koja je vladala Hannoverom i Ujedinjenim Kraljevstvom sve do svoje smrti. Njezina majka, princeza Victoria von Sachsen-Coburg-Saalfeld, bila je Njemica.

Kako su britanski, ali i svjetski mediji navodili Viktorija je na prijestolju naslijedila svog ujaka, a oca se nikada nije ni sjećala zato što je preminuo od raka još dok je ona bila beba od samo osam mjeseci. Brat njezine majke i njezin ujak, belgijski kralj Leopold zaključio je kako bi bila šteta da u budućnosti nema i englesku potporu te savezništvo pa je došao na ideju da svog nećaka Alberta nekako zbliži s Viktorijom, i u tom je naumu uspio.

Vjenčanje Viktorije i njezina prvog rođaka, vršnjaka Alberta bilo je unaprijed dogovoreno, a ona se ludo zaljubila u čovjeka kojeg su drugi očito odabrali za nju. Imali su devetero djece, dobili su čak 42 unučadi, a Albert joj je bio ne samo životni partner, već i važan politički savjetnik, iako on nikada nije službeno sudjelovao u političkom životu. Kraljica je 1901., u svojoj 81. godini preminula, a uz nju su bili njezin sin Edward VII. i njezin unuk, njemački car Wilhelm II. Viktoriju je naslijedio njezin najstariji sin Edward VII.. Njegovim dolaskom na prijestolje dinastija Sachen-Coburg-Gotha zamijenila je dinastiju Hanover, a toj dinastiji pripadala je i kraljica Elizabeta II.

Zbog rastućeg antinjemačkog raspoloženja tijekom Prvog svjetskog rata, tadašnji britanski kralj George V. pozvao je parlament na kojem je donesena odluka da se svim članovima dinastije oduzmu njemačke plemićke titule. S titulama trebalo je promijeniti i njemačko ime kraljevske dinastije. Tako su svi muški potomci kraljice Viktorije postali članovi dinastije Windsor, a njihove njemačke plemićke titule preko noći su zamijenjene starim engleskim titulama grofova i vojvoda.

Zanimljiva jest činjenica da su tri glavna vladara zaraćenih zemalja tijekom Prvog svjetskog rata bili i Viktorijini unuci ili oženjeni njezinim unukama. Tako je, primjerice, njemački car Wilhelm II ratovao protiv svog rođaka, britanskog kralja Georgea V. Ruski car Nikolaj II Romanov oženio je Wilhelmovu i Georgeovu sestričnu, Viktorijinu unuku Aleksandru. On i njemački car bili su jako dobri do izbijanja rata, čak su se oslovljavali i s 'Nicky' i 'Willy'.

Kada je riječ o bolestima u kraljevskoj obitelji prvi zabilježeni slučaj hemofilije, odnosno ne zgrušavanje krvi, bio je kod princa Leopolda, inače četvrtog djeteta kraljice Viktorije. Raniji slučajevi bolesti nisu poznati, no pretpostavlja se da je do mutacije došlo kod kraljičinog oca, Edwarda Augustusa, vojvode od Kenta. Kraljica Viktorija je prvi poznati član kraljevske obitelji koji je nositelj hemofilije. Isto je vrijedilo i za njezine dvije kćeri, a brakom su hemofiliju prenijele na njemačku, rusku i španjolsku kraljevsku obitelj.

Hemofilija je imala značajnu ulogu u dvorskim krugovima Europe u 19. i 20. stoljeću. Kraljica Viktorija, koju nazivaju i 'bakom Europe, imala je mutaciju na X kromosomu koja je uzrokovala nedostatak tzv. faktora IX i spriječio normalno zgrušavanje krvi. No, njezini su muški potomci oboljeli od te bolesti, a kćeri i unuke prenosile su defektni X kromosom. Najpoznatiji primjer bila je unuka kraljice Viktorije – carica Aleksandra.

Bila je supruga ruskog cara Nikolaja II. Nakon rođenja četiri kćeri, peto dijete bio je sin Aleksej. Kasnije su počeli problemi pa se otkrilo da dječak boluje od hemofilije. U to vrijeme nije bilo lijeka za bolest, ali se znalo da se prenosi po ženskoj liniji. Stoga je carica Aleksandra bila vrlo potištena i nesretna, okrenula se pravoslavnoj vjeri i misticima, među kojima je bio i Rasputin. Smatra se da je upravo on imao preko carice određeni utjecaj na imperijalnu politiku Rusije pa je naposljetku i ubijen 1916. godine.

