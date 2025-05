FOTO Kako izgleda zgodna supruga popularnog pjevača? Snimljena je u rijetkom izlasku

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković svojim je baladama osvojio i domaću publiku, no malo se zna o njegovom privatnom životu. Naime, Sergej je u sretnom braku sa suprugom Kristinom već 25 godina, no ona cijelo to vrijeme spretno izbjegava javnost. U samo rijetkim situacijama pojavi se suprugom, a jedna takva prilika bila je i nedavno. Par se zajedno pojavio na svečanom događanju u Beogradu, a fotografi su ih snimili. Skladni par nosio je crne modne kombinacije, a fotke su dokaz da je Kristina prava ljepotica.

Crnogorski slavuj jednom prilikom o supruzi je pričao za IN magazin. ''Na kraju večeri shvatiš da si imao jako puno sreće u životu, prvo da nađeš ženu s kojom ćeš provesti toliki vremenski period...'', rekao je.

05, May, 2025, Belgrade - The celebration of 35 years of Melos Estrada was organized at the Hyatt Regency Hotel. Sergej Cetkovic, Kristina Cetkovic. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 05, maj, 2025, Beograd - Proslava 35 godina rada Melos estrade organizovana je u hotelu Hyatt Regency. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Foto: Antonio Ahel

Tijekom pandemije koronavirusa, Kristina je došla na kreativnu poslovnu ideju. Otvorila je Instagram stranicu pod imenom "Remek jelo", gdje predstavlja svoje kulinarske vještine. U tom procesu ima punu podršku supruga Sergeja.

Inače, par ima dvoje djece, Lolu i Milu, a obje kćeri su posvojene. ''Njih dvije odavno znaju da su posvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bit ćemo tu da napravimo sve što je u našoj moći da se to dogodi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im nitko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to što ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome'', rekla je Kristina svojedobno za ''Blic ženu''.

Podsjetimo, u jednoj televizijskoj emisiji popularni pjevač ispričao je kako je njegov veliki hit "Pusti probleme" nastao iz jedne na baš ugodne situacije u kojoj se našao. Radi se o problemu vezanom za kupnju nekretnine i tome kako su ga pokušali prevariti u tom procesu kupnje.

- Rekli smo da nećemo pred kamerama o tome... Evo prvi put pred kamerama ću ispričati kako je nastala pjesma "Pusti probleme". Inače, kad radim svoju glazbu uvijek krenem od svojih ljubavnih emotivnih priča i na kraju to završi u tko zna kojem smjeru, a pjesma "Pusti probleme" se dogodila u trenutku kada smo prilikom pokušaja kupovine nekretnine bili izigrani. Čovjek je prodao, pored predugovora, prodao je drugome za više novca, ali naravno nije bitno... I sad ja onako već nervozan, ne mogu reagirati jer javne osobe ne mogu reagirati kao običan narod, odmah sam otišao u studio i tako sam napravio strašnu baladu. Kristina dođe i kaže mi neću više balade da plačem, napiši neku veselu pjesmu i ja što da pišem - pusti probleme, i ona kaže to piši... - ispričao je pjevač pozadinu nastanka svog hita, prenosi Blic.