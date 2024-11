Prljavo kazalište drži rekord zagrebačke Arene, a sada pripremaju nova tri koncerta: 'Za takve trenutke živiš'

Kultni domaći bend Prljavo kazalište 12.,13. i 14. prosinca održat će tri velika koncerta u sklopu aktualne turneje "Stare navike". Popularni Prljavci tako će trijumfalno zaokružiti ovu godinu, ali na neki način i zatvoriti puni krug, jer su upravo oni 2009. godine bili prvi bend koji je nastupio u tada novootvorenoj Areni. Grupa je fanovima prije koncerata dala izbor da im predlože pjesme koje bi voljeli čuti na koncertima, tako da će se na repertoaru naći i neke koje dugo nisu svirali, što nam je u razgovoru potvrdio i Jasenko Houra.

Kako se osjećate u povodu tri uzastopna koncerta u Areni Zagreb? Rasprodali ste prva dva, a sada ćete i treći. Što publika može očekivati od tih koncerata?

Pa znate kako to ide kad radiš ovako velike stvari... To je kreativno, to je uzbudljivo. Mi praktički zadnje dvije godine sviramo iz noći u noć, a ovo će biti nešto drukčije. Bit će malo drukčiji repertoar, naravno, produkcija će također biti drugačija. Sve nas to veseli, jer to je ono – kad radiš nešto kako treba i sigurno. Neke stvari se ne događaju baš uvijek. Nekoliko dana prije nas radi tim od 18 do 20 ljudi u dvorani, pripremaju sve, i to je baš pravo veselje kad to ideš napraviti.

Kako će izgledati set-liste? Znam da ste dali fanovima mogućnost da kažu što bi htjeli čuti. Hoće li biti razlike u koncertima?

Nadamo se da ćemo uspjeti ispoštovati barem osam pjesama koje su fanovi tražili. Tu negdje, u nekakvoj minutaži – koncert će trajati oko dva i pol sata. Bit će to dosta... u tom duhu. Gledamo i promatramo što fanove najviše interesira. Još uvijek imamo jednu ili dvije pjesme na kojima nismo sto posto sigurni, jer znate kako – publika zna koje pjesme sviramo i uvijek nas podsjeća zašto to radimo. A onda mi, naravno, gledamo što će ih najviše veseliti, pa tako odlučujemo.

Hoće li biti nekih iznenađenja? Možda nekih gostiju ili pjesama koje ne svirate često?

Što se tiče pjesama, bit će nekih koje ne izvodimo često. Što se tiče gostiju, nisam siguran da ćemo imati nekakve glamurozne goste. Bit će ljudi koji su s nama svirali na albumima, to da, ali ništa previše ekstravagantno. Želimo da sve ostane u krugu naše priče.

Vi ste prvi bend koji je nastupio u Areni Zagreb prije 15 godina. Tada vas je gledalo više od 22.000 ljudi. To je rekord koji je teško oboriti zbog kapaciteta. Po čemu pamtite taj koncert?

To je bio poseban trenutak u karijeri benda. Otvaranje Arene bilo je velik događaj za regiju, ali organizacija je bila dosta kaotična. Sjećam se da smo imali problema s logistikom, tonskim probama, ali sve smo to premostili. Zanimljivo je čuti da je samo za otvaranje Arene bilo angažirano gotovo 800 ljudi. Kad zbrojiš sve što je tada bilo potrebno, danas mi je jasno zašto je to bio ogroman izazov.

Koliko je zahtjevno vama kao bendu, fizički i emotivno, održati tri velika koncerta zaredom? Kako se pripremate?

Prvo i osnovno – trebaš stalno biti na bini, to je ključ. Mi smo ove godine svirali na 50-60 koncerata, obišli više od 20 mjesta. Imamo kontinuitet. Osim toga, ovo je na domaćem terenu, pa si mentalno i emotivno unutra. Za takve trenutke živiš, to je ono što daje dodatnu motivaciju.

Imate li kakve rituale prije izlaska na pozornicu?

Imamo svi svoje male rituale. Svaki od nas se na svoj način priprema za koncert. Posljednjih 15-20 minuta uvijek se trudimo opustiti i koncentrirati. Uz to, snimamo dokumentarni film o našim pripremama, radovima na albumima i ovim koncertima. Publika će sve to moći vidjeti kada film bude gotov, vjerojatno u ožujku ili travnju.

Osjećate li da je energija publike ista kao na početku karijere?

Dobna granica publike se proširila – sada su tu tri generacije. Koncerti su danas duži i kompleksniji, ali publika uvijek donosi posebnu energiju.

Je li koncert na Trgu 1989. i dalje jedan od vrhunaca vaše karijere?

Naravno! Taj koncert je bio ključan za nas i uvijek će ostati poseban trenutak u našoj povijesti.

Zadnji album opet ima nekoliko hitova. Koliko je vašem kreativnom zanosu pridonijela suradnja s Ines Prajo u zadnjih nekoliko godina?

Volio bih da ljudi gledaju na tu suradnju iz svih aspekata. Naša suradnja počela je vrlo spontano, kao nešto bezazleno – onako, kako to često bude u svakom poslu. Ali danas je to preraslo u nešto puno veće, nešto što je značajno spojilo naše živote. Mislim da smo našli zajednički kulturološki kut, ako mogu tako reći. Kad jednog dana pogledaš unatrag, ti tekstovi... Pa sigurno će biti pjesama koje će ostati, koje će obilježiti neko razdoblje. To sada možda ne znaš, ali nitko ne sumnja u to. Neke pjesme već su postale dio tog nasljeđa, to je jasno. Puno smo toga zajedno radili i pričali. Drago mi je kad imam nekog tko je kulturološki blizak – nekog s kim mogu razgovarati o književnosti, slikarstvu, o tim dubljim stvarima. Cijelu noć možemo provesti u razgovorima punim duha, i to je nevjerojatno dragocjeno. Moraš imati ljude oko sebe koji gledaju svijet malo drukčije nego što to većina vidi. U tim "kartama" koje su nam podijeljene – znate, životnim kartama, često smo podijeljeni u nekakve grupe... Naše društvo podijeljeno je na jako progresivne i jako konzervativne, a mi se nalazimo negdje u toj sredini. Naši ljudi često promatraju stvari ispod oka, onako diskretno, možda nekad samo klimnu glavom. I meni je drago da imam nekog kao Ines, jer s njom mogu razgovarati i po noći o čemu god hoćeš. Kad radimo na tekstovima, vrlo brzo se usuglasimo. Stvorili smo taj nekakav kružok – mali krug ljudi s kojima dijelim razgovore o umjetnosti, književnosti, glazbi... Zovem to "noćnim razgovorima". Je li to Igor Kelčec, koji je odličan dizajner, ili netko drugi – uvijek su to ljudi koji mi pomažu kad pogriješim, kad napravim neku glupost. Svi me ti ljudi okružuju, a njihov utjecaj na moj rad je ogroman. Trenutačno radimo na mjuziklu, i svi oni su uključeni na neki način. Svaki razgovor s njima traje dugo u noć – do kada, tko zna? Ali upravo to daje kvalitetu i dubinu svakom našem projektu.

Što je s mjuziklom "Radio Dubrava", kada trebala biti premijera?

Pa, mislim da je sada jasno – plan je da mi u svibnju predamo glazbu. Koliko sam shvatio, prvi na redu su "Jadnici", koji idu u kazalište Komedija. Nakon toga ide još jedan projekt, nisam siguran točno koji, a zatim dolazi naš mjuzikl "Radio Dubrava". To je taj trolist predstava koji je planiran, koliko ja znam. Zadnji ugovor između Komedije i produkcije već je potpisan. Vidio sam samo dio teksta gospođe Ninković, uspio sam ga iščitati. Sada pokušavam povezati sve elemente – što sve još treba napraviti i koliko pjesama treba dodati. Vrlo brzo će taj rok stići, eto već na proljeće. Bit će to zahtjevan posao, ali intenzivno radimo na tome.

