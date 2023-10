Priznanje slavnog glumca: Na terapiji sam godinu dana, imam neke nezdrave navike koje moram mijenjati

Britanski glumac Idris Elba (51) priznao je da je prije godinu dana počeo posjećivati terapeuta jer je 'apsolutni radoholičar'. Daily Mail piše kako glumac, iako ne želi smanjiti posao, prepoznaje 'nezdrave navike' koje bi želio promijeniti. Elba je objasnio kako mu je raditi 10 dana bez prekida na napornom filmskom setu 'opuštajuće' nego sjediti doma na kauču sa svojom obitelji. Glumac je gostovao u podcastu Changes i kazao je kako je problem u tome što ga filmska industrija neprestano zatrpava poslom jer je poznat kao radoholičar.

- Na terapiji sam već oko godinu dana. To je dosta dugo. Otkako idem na terapiju puno razmišljam o promjeni. Imam neke nezdrave navike koje su se stvorile i to moram mijenjati. Apsolutni sam radoholičar, a to općenito nije dobro za život - rekao je glumac i dodao: - Ništa što je previše ekstremno nije dobro, sve treba balansirati, ali stvar je u tome da stvari koje me opuštaju na kraju budu vezane upravo za posao. Dakle, moram pronaći zadovoljstvo i sreću i u onim stvarima koje nisu vezane za posao.

Elba je od 2019. godine u braku s trećom suprugom, kanadskom manekenkom Sabrinom Dhowre, a iz prijašnjih veza ima 31-godišnjeg sina čije ime nikada nije otkrio te ima i kćer Isan te sina Winstona. Nakon pojavljivanja u TV serijama 1990-ih, Elba se proslavio utjelovljujući gangstera Stringera Bella u hit seriji "Žica" te je kasnije popularnost dodatno zapečatio ulogom u seriji "Luther". U njegovom životopisu također su i uloge u filmovima uključujući Rock‘n Roll”, „Pacific Rim”, „Molly‘s Game” i brojnim drugima, a jedno vrijeme se pisalo kako je on i sljedeći James Bond.

VIDEO Parni valjak s novim pjevačem prvi put nastupa u Zagrebu: 'Uvjeren sam da nas Aki odobrava s neba'