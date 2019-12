Princ se ne sjeća: Plesali smo, znojio se po meni i imali smo spolni odnos

Kraljica Elizabeta za 18 mjeseci planira odlazak u mirovinu, a njezini potomci u posljednje vrijeme su joj priuštili dosta stresa i probleme koje će teško riješiti i zbog kojih će možda i odgoditi mirovinu.

Nakon što je Meghan Markle dobila titulu najomraženije članice kraljevske obitelji, tu titulu je sada u britanskoj javnosti preuzeo princ Andrew koji se suočava s optužbama da je 2001. godine spavao s tada maloljetnom Virginijom Roberts. O svemu što se događalo Virginija je sada prvi put odlučila pričati u javnosti i dala je intervju za BBC u kojem je detaljno opisala druženje s princom.

S princem je Virginiju upoznao Jeffrey Epstein i svi zajedno su se tu večer družili u poznatom klubu Trump. U VIP dijelu kluba princ ju je ponudio alkoholom, a uskoro su se našli na plesnom podiju.

- On je najgori plesač s kojim sam plesala, znojio se po meni i bilo je užasno. Sve me je to jako živciralo, ali sam mislila kako se moram s njim družiti kako bi Jeffrey i njegova djevojka Ghislaine bili sretni - ispričala je u intervju danas 35-godišnja Virginija. Kada su napustili klub Epsteinova djevojka joj je rekla kako za princa treba napraviti sve što zatraži.

- Bilo mi je muka kad mi je to rekla. Kasnije te večeri imala sam spolni odnos s princom u kući Epsteinove djevojke - ispričala je.

Priznala je kako to nije bio jedini put da je imala spolni odnos s princom. Iako postoje i fotografije na kojima je zagrljen sa 17-godišnjom Virginijom, princ negira da su se upoznali. Zbog tvrdnji da je s Epsteinom sudjelovao u orgijama s maloljetnicama i zbog prijateljstva s Epsteinom koji se ubio u svojoj zatvorskoj ćeliji ovo ljeto, kraljica Elizabeta udaljila je princa sa svih dužnosti.

Podsjetimo, Epstein je bio optužen za spolno zlostavljanje maloljetnica i zato je završio u zatvoru. Virginija je svjedočila protiv Epsteina, a sada je slične optužbe uputila na adresu princa Andrewa koji to negira.