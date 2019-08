Epstein za rezervnog izvršitelja oporuke imenovao Hrvata: 'Šokiran sam'

Jeffrey Epstein, američki multimilijunaš koji je počinio samoubojstvo u zatvoru, imenovao je znanstvenika i poduzetnika hrvatskih korijena za rezervnog izvršitelja svoje oporuke.

Epstein je završio u zatvoru zbog optužbi za trgovinu seksualnim robljem, teretilo ga se za seksualne odnose s više maloljetnih djevojčica, što je on nijekao. Pronađen je mrtav u ćeliji 10. kolovoza.

When Jeffrey Epstein needed a backup person to handle his estate, he chose Boris Nikolic, an ex-science adviser to Bill Gates https://t.co/ke2X08uwrL