Princ Harry ipak je svratio u Buckinghamsku palaču nakon krunidbe

Krunidba kralja Charlesa je iza nas, a još se uvijek priča o položaju i potezima jednog člana obitelji. Naime, mlađi kraljev sin, princ Harry ipak se pojavio na krunidbi i to bez pratnje, a osim što je njegov dolazak bila tema, tema je bila i to što nije sjedio u prvom redu. Prije krunidbe rečeno je da princ dolazi samo na ceremoniju te se odmah vraća obitelji kako bi proslavio rođendan svog sina, no sada se pojavila informacija da ipak nije bilo tako.

Upućeni su za britanske medije rekli da je princ Harry ipak proveo nešto vremena u Buckinghamskoj palači nakon službe u Westminsterskoj opatiji prije nego što je otputovao u zračnu luku Heathrow kako bi se vratio u Sjedinjene Države.

Fotografije snimljene u subotu pokazuju da je princ napustio Westminstersku opatiju u 13:15 i ušao u crni BMW. Uočen je na izlasku s ceste A4 u 13:50 i na ulazu u aerodrom Heathrow u 14 sati. Tako tijesno vrijeme po nekim pravilima onemogućuje dodatno vrijeme za zadržavanje u Buckinghamskoj palači, ali izvori tvrde da je do toga došlo zbog logističkih razloga kako bi se uzeo kratak predah od pola sata nakon ceremonije.

Vojvoda se vratio u Kaliforniju u nedjelju ujutro i nije se pridružio kraljevskoj obitelji na službenim portretima krunidbe te nije bio na krunidbenom koncertu. Harryjeva supruga Meghan nije došla na krunidbu kako bi mogla biti s njihovom djecom.

Ovo je prvi put da je princ Harry bio u palači od kraljičina sprovoda prošlog rujna. Ranije ove godine bio je u Britaniji kako bi prisustvovao sudskim procesima, ali nije poznato da je vidio kralja Charlesa III. ili princa Williama.

Podsjetimo, tijekom ceremonije kamere su zabilježile kako je Harry cijelo vrijeme pogledavao prema bratu, a izgledalo je kao da pokušava uhvatiti njegov pogled, no to mu nije uspjelo za vrijeme cijele ceremonije. Naime, on i brat nisu se ni pogledali cijeli dan. Mediji pišu kako je to okrutan potez princa Williama koji je na njega još ljut zbog njegovih memoara "Spare" (Rezerva) ju kojima je pisao o njima.

