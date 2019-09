Preminuo unuk legendarnog repera. Imao je samo 10 dana

Reper Snoop Dogg danas tuguje. Naime, preminuo je njegov unuk Kai Love star samo 10 dana.

Snoopov sin Corde Broadus potvrdio je tužnu vijest na svom Instagramu.

Foto: Instagram screenshot

'Ajmo svi slaviti život s onima koje volimo dok smo tu, hvala vam' napisao je Broadus uz fografiju iz bolnice. Corde je Snoopov najstariji sin. Snoop koji je inače vrlo aktivan na Instagramu i društvenim mrežama još uvijek nije komentirao unukovu smrt.

No njegova supruga Shante objavila je video u kojem pjeva 'The Love We Had Stays On My Mind benda The Dells.'