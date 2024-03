Preminuo je mladi glumac, imao je samo 27 godina: Žao nam je zbog njegove obitelji. Zagrlite one koje volite

Britanski komičar i glumac

Majka mi je uvijek davala do znanja da sam neželjeno dijete i otvoreno govorila da sam joj zagorčao život

U obiteljskom filmu "Clifford the Big Red Dog" utjelovio je Mr. Bridwella, u egzistencijalnoj drami "The Martini Shot" Dr. Auyeunga, a jedan od novijih filmova u kojem je ostvario značajnu ulogu je i "Father Christmas Is Back"