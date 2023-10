Poznata dizajnerica (74) za koju tvrde da je 'otkrila izvor mladosti' otkrila čime se hrani, iznenadila je sve

Vera Ellen Wang (74) je američka modna dizajnerica koja je stekla međunarodno priznanje i divljenje svojim dizajnima vjenčanica, a mnogi ne znaju da je ona prvo imala karijeru u umjetničkom klizanju prije nego što je prešla u modu. Radila je i za Vogue i Ralph Lauren prije nego što je 1990. pokrenula vlastiti butik vjenčanica.

Danas, 74-godišnja dizajnerica oduševljava gdje god da se pojavi svojim mladolikim izgledom, a brojni joj stalno govore kako se čini da ona uopće ne stari. Uz to, mnogi kažu da je "otkrila izvor mladosti".

Wang je sada otkrila od čega se sastoji njezina prehrana, a na iznenađenje mnogih, ova dizajnerica priznaje da često jede McDonald‘s, kao i Dunkin’ Donuts. A nije se odrekla ni votke koju obožava.

- Jedem McDonald‘s, apsolutno. Naručujem ga svaki dan, i to otprilike dva tjedna. A onda promijenim prehranu - rekla je modna dizajnerica za Page Six na Gali u New Yorku, a dodala je i kako uz McDonald‘s voli uživati i u krafnama Dunkin’ Donuts.

- Sviđaju mi ​​se krafne punjene kremom i šećerom. rekla je. To je poput žele krafne, ali s kremom od vanilije unutra. Volim i onu ružičastu s mrljama - dodala je.

Podsjetimo, dizajnerica je u dobi od 23 godine postala najmlađa modna urednica i stilistica časopisa Vogue dotad, a na toj poziciji ostala je 16 godina, nakon čega je otišla na mjesto glavne dizajnerice modne kuće Ralph Lauren.

Prvu trgovinu sa svojim imenom otvorila je 1990. godine na Manhattanu, a potom je svojim vjenčanicama pokrenula pravu revoluciju u modnoj industriji. Danas proizvodi i odjeću za svaki dan, obuću, modne dodatke, pa čak i posuđe, a izdala je i knjigu pod nazivom ''Wera Wang on Weddings''.

