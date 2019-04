Povratak jazz pionira nakon 43 godine: veliki koncert u Vintageu

Nakon više od 40 godina stanke, legendarni jazz rock glazbenik Tihomir Pop Asanović najavljuje antologijski koncertni povratak 10. svibnja u Vintage Industrialu. Jedan od najboljih europskih orguljaša i pionir jazz fusiona ovih prostora nastupit će uz vokalisticu Sabrinu Hebiri i prateći bend Prijatelji. Dugoočekivanom prvom cjelovečernjem koncertu u Hrvatskoj prethodilo je novo studijsko izdanje „Povratak prvoj ljubavi/Return to the First Love“ koje je u svega dva mjeseca od izlaska oduševilo kritičare i zaljubljenike u njegovu specifičnu simbiozu progresivnog jazza, funka i rocka te se uspelo na listu najprodavanijih albuma u zemlji. Povratak na koji se čekalo od davne 1976. stoga pripada u jedno od najuzbudljivijh koncertnih događaja godine!

Album izdan u CD i vinilnom formatu donosi potpuno nove pjesme u verzijama na hrvatskom i engleskom jeziku, glazbene bisere na makedonskom te nekoliko starijih pjesama u osvježenom ruhu. Na njemu je Asanović okupio renomirane regionalne glazbenike, jazz suborce s kojima je svirao tijekom karijere. Bend Prijatelji, osim vrhunskog vokala Sabrine Hebiri, čini uistinu impresivna sviračka postava: gitarist Jani Moder, basist Davor Črnigoj i bubnjar David Morgan, dok se u gostujućim ulogama na albumu pojavljuju Vlatko Stefanovski, Dragan Jelić, Radomir Mihajlović Točak, Nenad Čanak, Vedran Božić, Primož Grašič, Amir Gwirtzman, Drago V., Aki Rahimovski, Janez Bončina, Vlado Janevski, Karolina Gočeva, Saša Antić, Tone Tuoro i Vinko Mihić.

[video: 30856 / ]

Od prvog predstavljenog singla "Femme fatale", preko makedonske "Ludo momče Makedonče" i moderniziranog pristupa kultnom hitu grupe September "Domovino moja" pa sve do progresivnog remek djela "Express Novi Sad", album čije je tekstove na hrvatskom napisao ugledni glazbeni kritičar Zlatko Gall, dolazi u pravom trenutku kada domaća jazz i funk scena dobiva sve više šire publike, a bezvremenska jazz blaga primjenjuju se i unutar moderne pop kulture. Upravo je iz Asanovićeve pjesme "Ostavi trag" iskorišten sempl koji se pojavljuje u pjesmi “Duckworth” s Grammyjem nagrađivanog albuma “DAMN.” (2017) slavnog Kendricka Lamara.

Asanović kao kultni jazz rock i fusion klavijaturist, orguljaš i kompozitor iznjedrio je tijekom karijere dva briljantna albuma, "Majko zemljo" (1974.) i "Pop" (1976.), čija su nedavna reizdanja premašila sva očekivanja prodaje te iznenadila interesom mlađe publike koja je prepoznala vrijednost ovih remek djela hrvatske glazbene povijesti. Poznat i po djelovanju u B.P. Conventionu Boška Petrovića, u grupi September i Time s kojima je snimao kultni album "Dnevnik jedne ljubavi" Josipe Lisac, često je i kao prateći ili session glazbenik davao svoj doprinos te bio jedan od ključnih figura rock scene bivše države. Prepoznat iznimni talent donio mu je brojna poznanstva u svjetskim glazbenim krugovima. Upoznao je i družio se s Jamesom Brownom, Frankom Zappom, Rayom Charlesom, Quincyjem Jonesom i mnogim drugim slavnim imenima, podjednako za vrijeme boravka u bivšoj državi ili tijekom preseljenja u New York gdje je živio 10 godina.

Povratak nakon stanke od 43 godine već je započeo turnejom po rodnoj Makedoniji i Srbiji, a najavljeni zagrebački nastup 10. svibnja u Vintage Industrialu bit će njegov prvi cjelovečernji susret s hrvatskom publikom. Starim hitovima i novim povratničkim pjesmama u svom prepoznatljivom aranžmanu, Asanović uz bend i goste iznenađenja priprema večer prožetu novim, inspirativnim viđenjem jazz rocka i funka uz nezaobilazan povratak u prošlost koja je uvijek bila ispred vremena.