PoslovniFM: 'Najveća potvrda rada nam je rast slušatelja, a nominacija je znak uspjeha'

Darko Buković, osnivač i glavni urednik PoslovniFM-a, prvog poslovnog internetskog i podcast radija u Hrvatskoj, otkrio nam je neke detalje o poslovnom novinarstvu, ali i ideji pokretanja ovog podcasta koji je nominiran za Večernjakovu ružu u kategoriji Digitalna ruža godine

Nominirani ste za Večernjakovu ružu u kategoriji Digitalna ruža godine. Kako se osjećate? Neopisivo. Kako to jedna od najljepših navijačkih pjesama kaže, naprosto – neopisivo. Za sve nas uključene u realizaciju projekta PoslovniFM to je bilo veliko iznenađenje jer nitko ničime nije ni naslutio da smo nominirani, a kamoli da nas je i žiri prepoznao i postavio među pet nominiranih u kategoriji Digitalna ruža godine. Posebno nas je razveselilo što smo jedini medijski sustav među nominiranima, što je ogromno priznanje. Znamo li da je Večernjakova ruža nagrada koja je postala simbol uspjeha i medijske izvrsnosti, ujedno posveta velikim kreativcima i ikonama naše scene, PoslovniFM već je samom nominacijom – pobjednik.

Koja je bila vaša vizija kada ste pokretali PoslovniFM i jeste li zadovoljni smjerom u kojem se razvija? Odlučili smo spojiti tradicionalno i digitalno: s jedne strane imamo radio kao tradicionalni, povijesno prvi medij, a s druge digitalnu platformu, internetski dostupnu. Tako je nastao PoslovniFM. Mjesto na kojem ćemo mi stvarati, a drugi slušati zvuk dobrog posla, gdje će dobre poduzetničke priče i poslovna zajednica imati primat. Mi smo pokušali biti i dokazali smo se kao pro poduzetnički medij, stvarajući sadržaj koji s jedne strane može biti saldiranje brojnih ljudskih poslovnih aktivnosti ili pojedinih poslovnih priča, a s druge strane inspiracija drugima koji razmišljaju isplati li se raditi u Hrvatskoj. Premalo je u hrvatskim medijima prostora gdje se može razgovarati o poduzetništvu i poslovanju. Ne izbjegavamo ni otvaranje problema, razgovor o tome, ali iz pozicije traženja odgovora i pokušaja da se problem ili izazov pogleda s više strana. Tu je ključ i razlog zašto je poslovna scena pozitivno odgovorila na pojavu sustava PoslovniFM.

Startali smo kao prvi poslovni radio ne samo na ovim prostorima nego i mnogo šire, koji emitira 24/7, sa svojom varijantom potpuno poslovnog sadržaja u podcastu, točnije rečeno podcastima, što znači da svatko s bilo kojeg mjesta, s bilo kojeg uređaja, u bilo kojem trenutku može poslušati ono što želi iz široke lepeze podcast razgovora.

A što se tiče potvrde smjera, o njemu dovoljno govore i brojne nagrade koje smo dobili, izdvajam Nagradu za najinovativniji medijski projekt u regiji (Beograd 2019.), do činjenice da smo prvi na Global Business Chartu na Mixcloudu, jednoj od najvećih svjetskih podcast platformi. No, najveća je potvrda stalan rast pratitelja, slušatelja, interaktivnost i činjenica da naprosto nema gosta koji je odbio sudjelovati – to je ogromna potvrda našeg rada. A ne zaboravimo, dosad smo emitirali 720 podcast epizoda s ukupno 816 sugovornika!

Koji su najveći izazovi s kojima ste se susreli prilikom pokretanja i vođenja podcasta PoslovniFM? Tražeći tako novu nišu i spajajući stvari za koje sam smatrao da u početnom trenutku nisu dovoljno vrednovane u mainstream medijima, a to su gospodarstvo i poslovni sadržaji, došao sam do ideje o stvaranju jednog takvog mjesta – huba ili market niše – na kojem ćemo razgovarati. Dakle, ključ je razgovor. Mjesto gdje ćemo specijalistički govoriti o poslovanju, ali ne na elitistički način, nego tako da će se svatko u tome moći prepoznati i čuti nešto što do jučer možda nije znao. Godine 2018. malo se znalo o podcastima, trebalo je nositi priču o podcastima kao temelju radijskog sadržaja – zapravo razgovorima koji nisu kratke izjave, nego punokrvni, duži, cjeloviti i sveobuhvatni razgovori. A zato trebate imati znalce koji mogu parirati sugovornicima. Zato posebna hvala ide urednicima podcasta, njih ukupno 17, koji su shvatili i podržali ideju i smjer.

Koliko je u Hrvatskoj razvijena kultura poslovnog informiranja i kakvu ulogu u tome igraju specijalizirani mediji? PoslovniFM je medij za komunikaciju poslovne zajednice, poslovna strana života i pozornica događanja, koji donosi dobre priče, kao i uspjehe poduzetnika sa željom da se predstave širokom krugu ljudi, posebno i zato što u današnjim mainstream medijima gospodarstvo i poduzetništvo ne dobivaju količinu prostora koja bi bila u skladu s njihovom snagom i značenjem.

Mnogi su očekivali da će digitalizacija donijeti više – svega. Ponovimo, upravo je poslovna komunikacija snažan alat i način razmišljanja u svakoj našoj, vašoj, mojoj i tvojoj sredini, gore i dolje, lijevo i desno. Organizacijska kultura, radna kultura, korporativna kultura... sve je to dio kulture uspjeha. A ona nam kronično nedostaje. A još nam više nedostaje kulture neuspjeha! Zato je uloga specijaliziranih medija iznimno bitna za društvo.

Cijenimo poduzetničku upornost, odricanje, ideju, strast, posvećenost, otvorenost, iskrenost, vjeru u ono što rade. Radujmo se njihovim uspjesima kao svojima. To je standard kojem težimo. Želimo biti svjedoci uspješne Hrvatske. Razgovorima s imenom i prezimenom.

Koga ćete povesti na dodjelu Večernjakove ruže? Vidimo se 11. travnja 2025. u HNK.