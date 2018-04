Naši plus size modeli: ‘Muškarci to više vole, ali samo će rijetki priznati’

Kad je riječ o plus size modelima, domaću scenu predvodi Lucija Lugomer, prvi takav model u Hrvatskoj.

No na ovom zvjezdanom nebu krije se još imena, i to iz agencije Midikenn – Dorotea Samac, Marijana Brankov i Katarina Sučić, a karijeru tek počinje graditi Tena Horvat. Katarina je 22-godišnja studentica, a u manekenske je vode dospjela na nagovor prijateljice.

– Prijavila sam se zbog njezina navaljivanja i bila sam sigurna da neće biti ništa od toga. Nekoliko dana poslije primila sam Midikennov e-mail da se javim zbog razgovora – otkriva Katarina. Ova buduća učiteljica kaže:



– Hrvati su prekritični i većina njih ne shvaća da plus size modeling ne znači promoviranje debljine, već dokazivanje da smo svi ljudi od krvi i mesa i da bismo svi trebali biti jednaki. Ipak, “nejednakost” je vidljiva već pri kupnji u high street trgovinama u kojima su veličine ipak ograničene:

– Kad trebam nešto kupiti, pripremam se psihički i fizički. Nosim konfekcijski broj 44 i broj cipela 42 pa ne znam je li mi teže naći odjeću ili obuću. Nekad je postojao standard, a danas mi se čini da svaka trgovina ima svoje “mjere”. Budući da nije uvijek u poziciji nositi ono što želi, najvažnije joj je da se osjeća ugodno, a otkrila je i kako se nosi s negativnim komentarima, kojih se uvijek nađe:

– Kad nisi spreman suočiti se s vlastitim izgledom, komentirat ćeš tuđi jer to je uvijek lakše. Godinama se nosim s različitim komentarima pa sam već otupjela na njih, rekla je te dodala kako zna čija su joj mišljenja i komentari bitni. S njom se slaže i njezina kolegica Dorotea Samac (25) koja kaže da, bez obzira na ružne komentare, vidi samo one pozitivne pa joj je karijera plus size modela iznimno pozitivno iskustvo. Inače, Dorotea je majka tromjesečne djevojčice pa se privremeno povukla iz modelinga, no naglasila je da će se vratiti na pistu i pred kamere čim se malo dovede u formu, a razlog je što Hrvatskoj nedostaje plus size modela:



– Pomalo sam razočarana stanjem plus size manekenske scene u Hrvatskoj. Istina, aktualna je, no mediji su i dalje usmjereni na manekenke uobičajenih proporcija. Nadam se da će se to što prije promijeniti jer se trebamo početi prilagođavati svjetskim standardima. Također, muškarci to više vole, samo će rijetko koji to priznati!

Dorotea se slaže s Katarinom kada je riječ o ponudi odjeće u high street trgovinama, a sve djevojke poziva da se ne srame svoje prirodne ljepote, nego da je ponosno pokazuju. Slično želi i Marijana Brankov (36) koja je u modni svijet ušla kako bi mladim djevojkama pokazala da je njihova osobnost i karizma ono čime mogu osvojiti svijet.