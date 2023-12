Plavi uvjerljivo odnijeli pobjedu u gastroduelu: 'Slatko je nadmašilo sva naša očekivanja'

Jela pripremljena u stilu Bocuse d'Ora jednostavno zovu na kušanje, ali nisu nimalo jednostavna za pripremu. Njihov atraktivan izgled, raskošni okusi i izuzetne tehnike pripreme čine ih neodoljivima. No, samo je jedno mjesto rezervirano za pobjednike. „Radili ste po prvi put ovakvo nešto, ali sva trojica smo se složili jednoglasno da je jedan tim od početka do kraja – i od samih ideja i zamisli, do kraja ipak to dobro odradio, a to je plavi tim. Uz okuse, imali ste jako, jako lijepu prezentaciju svih jela koja su se nalazila ispred nas. Sva jela su ostavila puno bolji dojam nego jela iz crvenog tima, ali moram reći da je slatko nadmašilo sva naša očekivanja“, poručio je Stjepan i ovim riječima Manuela, Luku i Dominika, na čelu s Petrom, poslao ravno u top sedam kandidata MasterChefa.

Osim što je hrana na pladnju besprijekorno izgledala, i prezentacijom su se plavi izdvojili. „Dobrodošli u naš scenski igrokaz od trnja do zvijezda, ovo je prezentacija našeg putovanja kroz MasterChef od početaka do dana današnjeg, gdje smo tu gdje jesmo – drugačiji i bolji kuhari“, opisao je Petar, chef plavih. Posebne pohvale nizale su se za slastice koje je kreirao Luka, uz pomoć Dominika. „Danas sam zadovoljan kako sam zapravo sve ispunio što smo zacrtali od slatkoga, opet našao sam sebi neke greške u svemu tome, ali sam zadovoljan sa svim što smo napravili i nekako mi je taj cilj što smo zacrtali ostvaren“, istaknuo je Luka ne skrivajući ponos i sreću.

Ovaj izazov zasigurno će biti jedna velika lekcija crvenom timu pred kojim je još jedan težak zadatak – nominacije i na koncu stres test. No, žiri ih je još jednom podsjetio da je njihov rad hvalevrijedan. „Neosporivo je da smo dali sve od sebe i ponosan sam na naš rad, da smo možda jasnije postavili zadatke bilo bi nam vjerojatno puno lakše“, zaključio je Josip.

Tko će od crvene četvorke završiti u stres testu i oprostiti se od MasterChef kuhinje, doznat ćemo uskoro.

