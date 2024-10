Pjevao je nezaboravni ljetni hit i bio zvijezda jugoslavenskog filma, a umro je zaboravljen u medicinskoj ustanovi

Prošlo je osam godina od smrti Saše Zurovca, glumca koji je ljubiteljima filma ostao upamćen po izvođenju čuvene pjesme "Na morskome plavom žalu" u filmu "Sjećaš li se Dolly Bell?", scenarista Abdulaha Sidrana i redatelja Emira Kusturice.

Momak plave kose, s nezaboravnom tugom u glasu izveo je pjesmu koja je vrlo brzo postala hit. Poslije njega su je pjevali mnogi – Jura Stublić, Bajaga, Riblja čorba, Kraljevi ulice, ali nitko ni blizu kao on.

Kliker je nedovoljno mentalno razvijen sin palog borca. Druži se sa klincima iz mahale od kojih je očigledno mnogo stariji i uživa da priča svakojake izmišljotine o svojim seksualnim podvizima. Zurovac je ulogu Klikera odigrao sa nevjerovatnom autentičnošću, što i ne treba da čudi, s obzirom da je, kao i svi naturščici, igrao — sebe.

Aleksandar Saša Zurovac rođen je 1948. u Mostaru, a s tri godine se s obitelji preselio u Sarajevo. Redatelj Tomo Janjić ga je 1966. angažirao na svom filmu "Glineni golub". U jednom intervjuu se prisjetio svoje suradnje s Kusturicom.

"Kusturica me je vidio u filmu 'Glineni golub' i pozvao na razgovor. Bio je zadovoljan pa sam odmah dobio knjigu snimanja. Prije svakog kadra, Kusta je glumcima davao upute, ali meni to nije trebalo. Marljivo sam učio kod kuće pa sam svoju ulogu već znao napamet. Ništa meni nije trebalo dvaput reći. Bio sam inteligentan, odmalena dobar glumac, ali je Kusta u meni razotkrio taj dar", naveo je Zurovac.

Abdulah Sidran je u filmu htio koristiti pjesmu Adriana Celentana, ali je došlo do promjene plana.

"Emir i Saša dogovorili su se da umjesto Celentanove pjesme, na kojoj sam inzistirao, Saša otpjeva 'Na morskome plavom žalu', meni tada posve nepoznatu pjesmu. Kada je ipak pobijedila njihova opcija, nerviralo me to što Saša ne može izgovoriti pravilno riječ žalu pa je na kraju ispalo žaru. No, ne samo da to niko nije zamjerio, nego se filmski pokazalo i vrlo uspješnim", kazao je Sidran.

Nakon velikog uspjeha "Sjećaš li se Dolly Bell?", ljudi su počeli Zurovca prepoznavati na ulici, plaćati mu piće...

"Govorili su da sam zvijezda, a ja njima da zvijezde svijetle gore, na nebu. Htio sam ostati to što sam uvijek bio. Bila su to vremena. Mogao sam karijeru nastaviti u inozemstvu. Želio sam biti kao Gary Cooper i John Wayne ili čak Richard Burton koji je volio Elizabeth Taylor. Mislim da bih bio dobar u vesternima", izjavio je.

Nažalost, život mu se preokrenuo 1979. godine, kada mu je umrla majka. Taj gubitak je mnogo utjecao na njega. Kako je naveo Borislav Kolak, glumac je bio smješten u Socijalno-medicinsku ustanovu Jakeš. Vrijeme je proveo u Garevcu, gdje je spomenuta ustanova imala objekte za smještaj i terapiju pacijenata.

Prije smrti je boravio u Ustanovi za zbrinjavanje Ernest Grin u Nahorevu. Tu je 2016. preminuo od posljedica moždanog udara.

