Pjevačica otkrila da je radila filere, pa se rasplakala: 'Prestala sam, imala sam osjećaj da se skrivam'

Pjevačica Ariana Grande (30) sa svojim je pratiteljima podijelila je jedan opušteni video koji je započela bez šminke. Ariana je u videu pratiteljima pokazala kako izgleda njezin proces šminkanja, a priznala je i kako je imala filere u usnama kao mlađa. Obožavateljima je pokazala kako njeguje lice i osvrnula se na kozmetičke korekcije koje je radila na licu.

- Imala sam filere u usnama prije nekoliko godina i radila sam botox. Prestala sam 2018. godine zato što sam osjećala da je previše. Imala sam osjećaj da se skrivam iza toga, znate - rekla je pjevačica. Zatim je zastala i pogledala gore kako bi zaustavila suze.

- Nisam očekivala da ću postati emotivna. Dugo vremena ljepota je bila za mene sakrivena i sad osjećam da nije jer sam prestala s botoxom i filerima - dodala je Ariana te istaknula da se protivi ponovnim injekcijama te da želi prigrliti svoje 'dobro zaslužene bore od plača i smijeha'. Govorila je i kako bi se o tajnama ljepote trebalo otvoreno govoriti.

Uz to, spomenula je vlastiti uspon u svijet slavnih sa 16 godina koji joj je promijenio odnos prema ljepoti.

- Naši odnosi prema ljepoti su osobni. Ako već pričamo o tajnama ljepote, pa zar nije tajna da se svi žele osjećati najbolje što možemo i biti voljeni? - zaključila je Ariana.

Podsjetimo, Ariana je medijske stupce ovog ljeta punila svojim razvodom. Naime, jedna od trenutačno najpopularnijih pjevačica mlađe generacije na svijetu za vrijeme pandemije zaljubila se, zaručila i udala za čovjeka koji nije bio dio svijeta poznatih, već je zaposlen kao broker za nekretnine. Velika je to bila razlika od njenih prijašnjih veza, jer Ariana je dugo ljubila repera Big Seana, te nakon njega repera Maca Millera koji je u međuvremenu, nažalost, preminuo, a onda je zapela za oko i komičaru Peteu Davidsonu.

Niti jedna od tih veza nije potrajala, pa su obožavatelji bili uvjereni da je Daltona izabrala upravo zato što je bila uvjerena da za sreću treba nekoga tko nema veze s Hollywoodom ili glazbenom industrijom. Čini se da ni to nije bio dobar recept za ovu pjevačicu koja je u međuvremenu postala i uspješna poduzetnica koja gradi svoje beauty carstvo. Njene parfeme hvale mnogi i laskaju joj da je uspjela stvoriti mirise potpuno drukčije od onih kakve inače rade celebrityji, a hit na društvenim mrežama bila je i njena šminka koju su kritičari prozvali luksuznom i visoko kvalitetnom. Uz to dobila je i ulogu u mjuziklu 'Wicked'. Film je to čiji prvi dio bi trebao u kina doći iduće godine, a Ariani je životna želja od malih nogu glumiti u tom mjuziklu.

