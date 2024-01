Pjevačica iz Trilja oduševila je publiku u 'The Voiceu', a želi stvarati glazbu u svom stilu

Pjevačicu Martinu Bakić publika je imala priliku upoznati u showu "The Voice Hrvatska" gdje se natjecala u timu Dine Jelusića, a ispala je prije emisija uživo. Sudjelovala u dvoboju sa svojom prijateljicom Duškom Brkić Šušak, a otpjevale su "It's All Coming Back to Me Now" nakon koje je završila svoje sudjelovanje u showu. S pjevačicom smo razgovarali o dojmovima i planovima za dalje.

- Osjećam se mirno i ispunjeno. Puno sam napredovala od početka, trudila se maksimalno iz probe u probu. Dala sam najbolje od sebe u tom trenutku i najbitnije mi je da sam zadovoljna sa svojom izvedbom. A još sad kad vidim kako su ljudi reagirali i koliko im se sviđa moj nastup, nitko sretniji od mene - kaže Martina te dodaje da će "The Voice" pratiti po novim poznanstvima, druženju, radu i dobroj glazbi, ali i po odricanju i stresu. Ističe i da ne žali zbog ničega u showu.

- Jako sam zadovoljna sa svime čime sam se predstavila široj javnosti - naglašava mlada Triljanka koja je, kako kaže, u show došla bez očekivanja, a u timu Dino se osjećala opušteno.

Prokomentirala je i svoj posljednji nastup, onaj s prijateljicom Duškom koju poznaje i s kojom pjeva cijeli život. Istaknula je kako taj nastup nije gledala kao 'borbu', nego samo kao još jedan zajednički nastup, no opisala ga je i kao najstresnijeg u showu. Osim toga, ističe i da je dobila savjet koji će pamtiti.

VEZANI ČLANCI

- Nikad ne zaboravi odakle si krenula, uvijek pametno i promisli prije nego nešto kažeš ili učiniš. Budi ponizna, skromna, pristojna i draga, baš onakva kakva jesi i ljudi će to prepoznati i poštovati te – prisjetila se Martina koja želi raditi glazbu s kojom je sto posto zadovoljna i iza koje stoji.

- Želim da ima moj karakter, da je u mom stilu, groove-u, žanra disco, funky, R&B, soul. Što god da radila, snimala, ne želim izgubiti sebe i sve na čemu sam radila da bi se uklopila u masu svega što danas mladi slušaju – kazala je Triljanka koja ima i svoj bend Centrifuga s kojim nastupa na različitim manifestacijama. Za Centrifugu ističe da imaju poseban smisao za humor i da se odlično slažu, a pridružila im se kad su tražili pjevačicu tijekom korone. Već na prvoj probi osjetila je vibru benda te primijetila da joj se sviđa repertoar koji izvode i odlučila nastupati sa sedmoricom dečkiju.

Foto: Privatni album

- Ljudi cijene ono što radimo, uživaju u našoj svirci i to nas gura dalje. Svi smo nekako povezani, pa funkcioniramo kao jedna obitelj - rekla je i zahvalila im na razumijevanju.

Martina glazbu osjeća od malih nogu, a kao djevojčica je pjevušila po kući, što je primijetila njezina mama i odlučila je prijaviti na lokalni dječji festival gdje je ona odnijela i pobjedu. Nakon toga, nastupala je i na međunarodnim festivalima u Italiji, Beogradu, Sloveniji i Pragu te dobila različita priznanja, a i u obitelji je bilo glazbeno ozračje.

- Ujak, teta, rođaci, svi pjevaju ili nešto sviraju - kaže pjevačica koja uz ovaj posao radi i kao asistent u nastavi u Osnovnoj školi Tin Ujević u Krivodolu. Uz poslove, kaže Martina, ipak uspijeva pronaći slobodno vrijeme, a voli ga provesti u druženju s dečkom i prijateljima kao i u opuštanju u dugim šetnjama i odmaranju.

VIDEO