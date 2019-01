Petra Nižetić udarila po hrvatskom turizmu:'Imamo što naučiti od Havaja'

• Hrvatska od Havaja ima itekako što naučiti. Prvenstveno kako poštivati i voljeti svoju zemlju, a potom koje je pravo značenje pojma ‘turistička strategija’. Evo samo par detalja. . Plastične vrećice su, na cijelom otočju, zabranjene još 2015. (prva američka država koja je to učinila) ☝🏽. . Billboardi su zabranjeni na prometnicama zbog apostrofiranja prirodnih ljepota ☝🏽. . Zakonom je zabranjen uvoz i prodaja krema za sunčanje koje sadrže kemikalije oxybenzone i octinoxate kako bi se spriječilo daljnje uništavanje koraljnog grebena ☝🏽. . Na otoku Kauai zakon je da niti jedna zgrada ne smije biti viša od palme ☝🏽. . Kad nam je već turizam jedina ekonomska slamka spasa, onda da bar tu budemo kako treba 🤬 • @vlada__rh . . . #hawaii #heavenonearth #inspiration #laws #croatia #modakomodaplaces #rainbowstate #aloha #oahu #waikiki #vladarepublikehrvatske

