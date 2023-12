Petar Šegedin pjevao pjesmu Vinka Coce pa kroz suze priznao: 'Bio je moj kum. Ovo odijelo je njegovo'

U subotu navečer, na RTL televiziji emitirana je polufinalna emisija showa 'SuperStar' u kojoj smo mogli čuti osmero kandidata, a njih samo četvero prošlo je u finale. U finalu, iduće subote, tako ćemo moći gledati Tonija Peruška, Dina Miklaužića,Hanu Ivković i Petra Šegedina. Ovi natjecatelji prema broju glasova publike prošli su dalje, a svojim su nastupima oduševili i žiri koji čine Severina, Nika Turković, Tonči Huljić i Filip Miletić.

Dino je sinoć nastupio prvi i to s pjesmom 'Ti si mi u krvi' Zdravka Čolića, Toni je, pak, pjevao 'Sanjao sam noćas da te nemam' grupe Bijelo dugme koju je posvetio svom najboljem prijatelju, a Hana je pjevala 'Look What I Found' Lady Gage. Petar, pak, je oduševio svojim nastupom žiri i publiku i to pjesmom 'Da je meni s tobom kroz pasike' legendarnog Vinka Coce. Nakon nastupa na pozornici su ga svladale emocije te je voditeljici Antoniji Blaće priznao kakvu poveznicu ima s legendarnim pjevačem te da mu ovaj nastup puno znači.

Petar je otkrio da je Vinko bio njegov kum te da je odijelo koje je nosio bilo njegovo. Odnosno da mu ga je darovao Vinko.

- S ponosom ga nosim - istaknuo je.

- Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio - rekla je Nika.

VEZANI ČLANCI

Inače, finalna emisija na rasporedu je ove subote, a pobjednik showa uz titulu prvog hrvatskog SuperStara podnijet će i novčanu nagradu u iznosu od 50.000 eura.

Dodajmo i da su sinoć na pozornici bili emotivni i drugi kandidati. Toni je jedva suzdržavao suze nakon nastupa. U polufinalu nastupili su još i Andrea Jelonjić s pjesmom 'Paid My Dues' od Anastacije, Vanessa Kralj s 'Ne tiče me se' grupe Magazin, Ivan Vidović Eyevan s 'All I Want' grupe Kodaline i Mia Ribić s 'Fuckin Perfect' od Pink.

VIDEO Pogledajte atmosferu na drugom koncertu Aleksandre Prijović