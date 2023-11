Petar Grašo pjevao pred premijerom Plenkovićem i ministrima, evo koja je bila prigoda

Jedan od najpopularnijih domaćih izvođača Petar Grašo (47) ni nakon bukiranog, zauzetog i gorućeg ljeta ne staje s nastupima. Nakon što je nastupio u Zurichu, Petar Grašo odmah se uputio na svečanost obilježavanja 30 godina Hrvatske udruge poslodavaca u zagrebačkoj Laubi, gdje je pjevao za premijera Andreja Plenkovića te ministre Gordana Grlića-Radmana i Branka Bačića. Osim Graše nastupili su i Tomislav Bralić i klapa Intrade, a bio je tu i Ante Gelo. Naime, poznato je da je raspored koncerata popularnog Splićanina popunjen do kraja godine. S obzirom na to da je često na putovanjima te radi doslovce punom parom - njegova nova obitelj - kći Alba i supruga Hana Huljić Grašo ne propuštaju mnogo jer su s njim često na putovanjima i koncertima izvan Lijepe Naše. Kako su već domaći mediji naveli, sljedeći koncert Grašo će održati u Kostreni, a za najluđu noć u godini nastupit će u Poreču.

Nije poznato hoće li obitelj biti s njim, ali svi koji ih poznaju kažu da Petar i Hana uistinu uživaju u obiteljskom životu.

Podsjetimo, lijepom našom je u listopadu 2021. kao bomba u medijima odjeknula vijest da Petar Grašo ljubi 14 godina mlađu Hanu Huljić. Neko vrijeme se šuškalo da je pjevač pronašao sreću s mladom Splićankom nakon što je prekinuo 24-godišnju vezu s glazbenicom Danijelom Martinović i time su postali broj jedan tema na prostoru cijele regije. Ubrzo nakon toga stigla je i potvrda o njihovoj ljubavi. Odmah potom, izvori bliski Graši su rekli da je par već neko vrijeme zajedno i da Hana glazbenika prati na svim nastupima. Snimljeni su i u opuštenoj šetnji centrom metropole pri čemu nisu jedno drugome ispuštali ruku. Naravno, mnogima je bilo zanimljivo, ali i čudno to što Petar poznaje Hanu otkad je bila petogodišnja djevojčica. Naime, glazbenik surađuje s njezinim roditeljima, hitmejkerima Vjekoslavom i Tončijem Huljićem od početka svoje karijere te su zaslužni za mnoge njegove hitove. - Razumljiv mi je interes medija po pitanju Hane i Petra, ali nikada se nisam javno referirao na privatan život i odnose, kako svoje obitelji, tako i izvođača s kojima radim. Tim više što i Petar i Hana imaju slične stavove prema prezentaciji osobnog života u medijima, a Petar je uz to i veliki obiteljski prijatelj. Ako su oni sretni, a koliko vidim jesu, onda smo Vjekoslava i ja sretni. Nadam se da će Petar uskoro uzeti time out od ovakvog tempa nastupa, kako bi priveli kraju snimanje pjesme koja ga čeka. Iskreno, nadao sam se da ćemo nakon 18 godina privesti kraju i novi CD, ali sada bih i s realizacijom pjesme bio sretan. Inače, svi ljudi koji uđu u naše živote, u njima i ostaju, i na to ne utječe agregatno stanje njihovih odnosa - komentirao je Tonči vezu svoje kćeri za Večernji list.

Grašo je bio škrt na riječima o njihovoj ljubavi, ali je s vremenom malo popustio. - Nikada nisam koristio javnost kao platformu za prezentaciju svog privatnog života, kako u teškim, tako i u lijepim trenucima. I tome ću ostati vjeran - pričao je početkom listopada 2021., a ni njegova supruga Hana tada nije bila puno rječitija. - Još neko vrijeme ne bih davala izjave. Kada se sve malo slegne... Hvala na razumijevanju! - poručila je simpatična Splićanka za Večernji list. Mnogi su se prisjetili kako su Petar i Hana 2016. surađivali na njegovoj pjesmi 'Srce za vodiča', a glazbu je napisao njezin otac Tonči i tekst majka Vjekoslava. Par je tako započeo i 2022. godinu s iznenađenjima za javnost pa su potvrdili i vijest o trudnoći. - Informacija je točna, sretni smo i uzbuđeni, ali ništa drugo ne bih komentirala, voljela bih da neke stvari ostanu naša privatnost - rekla je Hana za Jutarnji list sredinom siječnja prošle godine. Tada je bila trudna 12 tjedana.

U srpnju prošle godine ponovno su bili top tema svih domaćih medija jer je Hana izašla iz splitskog rodilišta. Po nju je došla samo njezina majka, a izašli su kroz garažu. Grašo je tad bio spriječen biti sa suprugom na porodu zato što je imao poslovne obaveze. Djevojčica Alba rodila se carskim rezom pet dana prije zakazanog termina u splitskom rodilištu. Tonči Huljić otkrio je da djevojčica dobila ime po svom djedu Zoranu, ocu Petra Graše. 'Petar i Hana unaprijed su se dogovorili da će, ako bude djevojčica biti Alba jer je njegov tata Zoran, a da je bio dječak zvao bi se Tonči, po njegovu djedu i meni', istaknuo je skladatelj. Pjevačica Danijela Martinović, koja je s Petrom Grašom bila u vezi više od 24 godine, otkrila je 2014. godine da je isto ime htjela odabrati za svoju kćer.

