Peta nominacija bila je kobna! Ana i Mario ispali iz showa: 'Mama se vraća Tomi'

Ana Zaninović i Mario Ožbolt napustili su osmo izdanje showa 'Ples sa zvijezdama' nakon što su dobili najmanje glasova publike i žirija. Vila je ovo njihova peta nominacija, no ovog puta dobili su manje glasova publike. "Moje pkesno putovanje se nastavlja, plesat ću i dalje", rekla je Ana i dodala kako se vraća sinu Tomi.

Tara Thaller i Mateo Cvenić otvorili su show i plesali su valcer. 'Mogu reći da je poruka shvaćena. Dobili smo prvu desetku. Tražili, dobili, samo trebaš tražiti u ovom showu'', našalila se glumica Tara Thaller na desetku od žirija u prošloj emisiji Plesa sa zvijezdama.

''Mi smo spremni za bodove, dajte nam bodove'', našalio se Tarin mentor Mateo. Ove nedjelje plesali su valcer.

''Dosad je Tari svaki standardni ples ležao i super se snašla u njima. Njen ples je na jednoj jako visokoj razini u dvorani, ali često je znala ta trema presuditi pa malo izvedba padne usred livea. Iza ove koreografije stoji teška priča, nadam se da će gledatelji to prepoznati'', komentirao je Mateo. ''Bilo bi mi žao da sad ispadnemo, a tek sam se krenula opuštati, a već je sedam epizoda iza nas'', rekla je Tara. A evo smatra li žiri da su Tara i Mateo ovu koreografiju izveli opušteno. ''Kakvo probijanje leda! Jednostavne elemente je najteže izvesti, a ti si to izvela kako spada. Snažno, emotivno, bila si skroz unutra. Perfektan performans, bravo!'', rekla je Franka. ''Potpuno sam zaboravila da nisi profesionalna plesačica, sad si napokon u sebi, vladaš svojim tijelom, to je svrha plesa'', rekla je Larisa. Od žirija su dobili visokih 37 bodova.

Foto: Nova TV

Maja Drobnjaković i Marko Mrkić plesali su rumbu. ''Nije neka pretjerana fora biti u eliminaciji, ali super mi je kako su nas dva puta spasili'', osvrnuli su se Maja Drobnjaković i Marko Mrkić na prošlu emisiju. ''Meni je jako drago da smo mi ostali'', dodao je Marko te kao njihov sljedeći ples najavio rumbu za koju je izjavio da je najizazovniji ples dosad.

''Mislim da nije neki najsretniji odabir za nas. Propitkuješ kako se nekako vratiti tamo negdje gdje smo jako krenuli u show, sad smo nekako pri dnu. Mi moramo pokazati nešto da oni kažu ovo su neki drugi ljudi. I da se puno ljudi pita kako su oni napravili takvu promjenu u tjedan dana'', zaključio je Marko.

''Cilj mi je uvijek biti svoja, pa sad hoće li to značiti da ću u nedjelju ispasti ili ostati, to je na nekom drugom da odlučuje'', zaključila je Maja te dodala.

''Dobivamo zaista divne poruke od ljudi koji su se našli u nekoj sličnoj situaciji. Meni to zaista puno znači u smislu da me motivira u smislu da i mi radimo više i ostanemo tu što više jer ipak, emocije će sigurno pratiti naše korake i nadam se da će to doći do ljudi'', rekla je Maja.

''Želim da plaču, možda ne da plaču, ali želim da bude dojmljivo'', nadovezao se Marko. "Ja mislim da svi možemo napokon odahnut, napravili ste promjenu u samo tjedan dana i to je vidjelo, napokon se vidjela vaša kemija i tehnika koju Maja ima", pohvalila ih je Larisa. "Maja, Maja, rumba do jaja"; našalio se Igor. "Super otplesano", dodao je. "Majo, koji si ti fajter, tako se to radi. Čekali smo te, čekali i dočekali večeras. Tako mi je drago da si ovako otplesala i tu si više nego zasluženo", kazala je Franka.

"Maju vidim da si ovaj tjedan bila na finom uštimavanju. Otplesano vrlo spretno, sretno, malo bih htio naglasiti da bi se sada trebala početi više bavit na odnosu u paru, a ja ću izazvat Franku na malu demonstraciju", kazao je Marko, pa je s Frankom pokazao kako bi to trebalo izgledati. "Franka me još nije dirala danas, hoću da me diraš"; rekao je pritom. Od žirija su dobili 37 bodova.

Ana Zaninović i Mario Ožbolt plesali su sambu. 'Pridobili smo simpatije gledatelja, možda nam slijedi neka politička karijera'', izjavila je Ana Zaninović osvrnuvši se na četvrte eliminacije koje su ona i njezin mentor Mario Ožbolt preživjeli prošle nedjelje.

Ovog puta plesali su sambu, a tijekom priprema priznali su da im nije bilo svejedno.

Foto: Nova TV

''Samba je eliminator u ovom showu zapravo. Samba je eliminirala dosad dva kandidata, ako se ne varam, da ne bi i nas'', zabrinuto je rekla Ana prije nego što su ona i Mario izašli na pozornicu. ''Moj Toma čeka desetku'', dodala je Ana misleći pritom na svog sina.

A evo i kako je žiri zapravo doživio ovu njihovu sambu. ''Ona Ana koja se počela buditi malo je otišla dolje, vrati se na onu uzlaznu putanju'', primijetio je Igor. ''Ja se moram složiti s Igorom da ovo nije bio tvoj najbolji ples, malo je bila u grču i pričala je sama za sebe, nažalost nije bilo ono što smo očekivali, ali imaš još vremena'', rekla je Larisa.

''Bila je i za tebe samba malo preveliki zalogaj, ti si se držala i izvlačila si se'', primijetila je Franka. ''Vidim da ti fali još dan, dva, tri, da se to sve zaokruži vidjele su se te male nesigurnosti, da si imala više vremena bilo bi to puno bolje'', zaključio je Ciboci. Ovaj par je dobio 26 bodova.

''Mi smo već savladai taj ples, samo ovdje sad glumimo. Tip koji ja moram biti kad plešem valcer je tip kojemu je drago što pleše bečki valcer, ali je previše macho da bi priznao da mu je drago, ali mu je opet to toliko drago da mu malo pobjegne'', našalio se Mario Mandarić tijekom priprema za valcer koji je ove nedjelje otplesao s mentoricom Helenom Naletilić.

Foto: Nova TV

''Mario se žali da ja svaku koreografiju napravim tako da on cijelo vrijeme pleše'', nadovezala se Helena na Marijevu priču.

''Stalno se moram vrtit, vrtit nju, pa vrtit nju na sebi. Ako padnem u nesvijest na liveu, dajte mi bodove na samilosti'', našalio se Mario prije nego što je odradio valcer. A je li se žiri smilovao ili nije? "Mario, nekako m se čini da si se štedio ovog puta, nekako si već standardno dobar u standardnim plesovima i ja bih kod tebe htio vidjeti još bolje držanje, da si još mirniji, a to ti govorim jer vidim da možeš, to se vidi na tebi, ali imam osjećaj kao da te treba tući da bi to napravio. Bio si standardno dobar, ali ja te želim vidjet izvrsnog", komentirao je Ciboci.

"Slažem se da je malo zaplesano s rezervom, ali ja mislim da je to zbog tvog 'pomalo' stava. Tebi uvijek na licu piše da će bit super i bilo je. Ti si od nekoga tko nije obećavao previše došao do ovoga i trudom i upornošću pokazao da može", kazala je Franka.

"Hoćete najiskrenije, ja vas jako volim gledati, mislim da od svih kandidata imaš najinteresantniji rast i razvoj, na tvom licu dok plešeš se vid da si zadovoljan. I ono što s na početku rekao djeci da se ne bave plesom, vidim da ti se sad uvukao pod kožu", kazala je Larisa. "Dico, plešite", poručio je Mario. Žiri im je dao 33 boda.

Frano Ridjan i Gabriela Pilić u osmoj emisji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su sambu. ''Ja sam stvarno bio u svakom tom pokretu dok me nije ušćaknulo u leđima, nisam mogao ni a reći. Ispričavam se svima koji su mislili da sam nešto ljut'', objasnio je Frano Ridjan što se dogodilo u prošloj emisiji i zašto nakon odrađenog nastupa nije kolegici i voditeljici Tamari Loos odgovorio na pitanja poslije izvedbe s mentoricom Gabrijelom Pilić. Sada je svima sve jasnije. Za ovu nedjelju par je spremio sambu, a evo što je žiri imao za reći na njihovu izvedbu. ''Vau, vau. Da će biti ovako, pojma nisam imala, jedini si muškarac u showu koji je uspio uspješno otplesati sambu. Kukovi su radili kako treba, uspio si uključiti i gornji dio'', komentirala je Franka.

Foto: Nova TV

''Maknuo si ovo prokletstvo sambe, bilo je izvrsno, vratio si se u punom sjaju'', dodala je Larisa. ''Ovo je bilo brutalero'', nadovezao se Igor. ''Sad je već vrijeme da počneš raditi na gornjem dijelu tijela, preveliki je razmjer između gornjeg i donjeg dijela, pogotovo stopala koja su večeras bila brutalna. Samba je večeras izgledala fantastično'', dodao je Ciboci. Dobili su ukupno 37 bodova.

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec plesali su quickstep.

''Tango je možda moj prvi ples s kojim sam stvarno bila zaovoljna'', osvrnula se Daria Lorenci Flatz na prošlu emisiju showa ''Ples sa zvijezdama''. ''Meni je ovo jedno jako veliko ostvarenje snova'', nadovezao se njezin mentor Ivan Jarnec.

A tijekom priprema za novi nastup Daria se pohvaliila i rođendanskim poklonom, narukvicom, koju joj je mentor Ivan darovao. ''Nisam osoba od skupih stvari, ne patim na to, ja sam više onako, balkan girl. Nisam nikad imala tu čežnju za Hollywoodom, za tim da sam u dijamantima '', opisala je Daria sebe s obzirom na pjesmu na koju su ove nedjelje zaplesali quickstep - ''Diamonds Are a Girl's Best Friend''. Evo kako su tekle pripreme za nastup. ''Ja sam jako kritičan prema Dariji, ali i ona je jako kritična prema sebi, što je odlično'', komentirao je Ivan, a Daria je dodala. ''Ja moram sve dovesti do savršenstva da bih se mogla opustiti, to me malo živcira'' priznala je Daria. A pošto su toliko predani pripremama, otkrili su da je Ivan od početka showa smršavio sedam kilograma, a Daria čak šest.

Foto: Nova TV

''Treniramo stvarno puno. Meni stalno ljudi govore da je to samo show, meni to nije show, meni je to život. Nevjerojatno je da nešto što traje minutu i pol te može toliko iscrpiti '', objasnila je Daria.

''Vidim da si lijepo spojila glumu i ples i da uživaš, ali to nije ni čudo, s obzirom na moje osobno iskustvo da su ljudi iz Sarajeva talentirani za ples'', komentirao je Ciboci. ''Bili ste vrckavi, veseli, sve je lijepo klizilo, danas mi se malo samo činilo kao da si se gore gubila. Pohvalila bih tebe jer vidim da si dobila krila, posebno mi se dopalo jer si ti danas bila u prvom planu, Ivan te izložio da pokaže tvoj talent'', rekla je Larisa. ''Ti imaš strast prema životu i svemu što radiš i sigurno je to razlog što možeš biti dosta kritična prema sebi, ali to je zapravo zato što želiš uvijek biti najbolja, ali molim te da tu svoju kritičnost drugi put ostaviš u dvorani'', dodala je Franka.

''Generalno, jako dobro'', komentirao je Igor. Ovaj par je dobio 34 boda.

''Desilo nam se ono što nam se desilo već sto puta, samo ovaj put u liveu. Pali smo. Moment gdje ja vidim koliko si zabrinut, ali ne daš da zeznemo točku...'', prisjetila se Paula Tonković prošle emisije i nezgode koja se desila njoj i plesnom partneru Marcu Cuccurinu.

''Jednostavno ne želiš stati. Radiš na toj minuti i pol cijeli tjedan'', dodao je Marco. Ove nedjelje plesali su rumbu.

''Zadnji put kad smo trebali prenijeti strast nismo baš zadovoljili taj kriterij'', primijetila je Paula tijekom priprema. ''Nekad je super dobiti drugu priliku, ja se zapravo baš veselim. Kakva erotika, je l' ovo snimljeno?'', dodao je Marco.

Foto: Nova TV

A evo što je žiri rekao na njihovu rumbu, je li bilo dovoljno senzualno? "Bilo je jako dobro otplesano, a malo me kopkalo, te sve blizine su bile dobre i onda kao da toga nije bilo u plesu kad ste bili odvojeni. Ali jako dobro", komentirao je Igor.

"Braco i seka dobra večer. Ne znam kako da se izrazim. Što je ovo bilo točno? Nisi imao pretjeranu facijalnu ekspresiju, bio si kontroliran, otplesao si rumbu u karakteru rumbe, stopala su bila kontrolirana, kukovi su bili fluidni, ruke bi trebao malo poraditi. No, ja bih ti dao savjet da izbiješ te svoje uobičajene glumačke pozicije facijalne ekspresije, danas si zakoračio jednom nogom, ali ja te želim gurnuti dalje da vidimo Marca kojega nikad nismo vidjeli na društvenim mrežama", rekao je Marko.

"Vidim da slušate komentare, usvajate i primjenjujete, trudite se i ja to svakako želim nagraditi", istaknula je Larisa.

"Ja sam pod dojmom onog dijela kad se ti digneš. Bilo je super od samog starta kad ste krenuli. Napoj je bio tu, strast je bila tu, sve mi se jako svidjelo. Da ne duljim Ciboci je za sve nas održao govor večeras", zaključila je Franka. Marco i Paula dobili su 37 bodova.

Pred parovima se našao sljedeći izazov, a to je bio plesni maraton. Morali su prema glazbi prepoznati plesni stil i zaplesati najbolje što mogu, a samo će jedan par pobijediti i osvojiti dodatne bodove. Cha, cha, rumba, salsa i jive, stilovi su koje su plesali parovi.

Marco i Paula par je koji je ostao posljednji na plesnom podiju te su samim tim odnijeli pobjedu u plesnom maratona.

- Ovo je do sada, moram priznati, bio najteži izazov - komentirao je Marco. Marco i Paula našli su se tako na vrhu bodovne tablice sa 44 boda, a Ana i Mario sa 28 bodova na dnu tablice.Daria i Ivan, Ana i Mario i Mario i Helena tri su para koja su pri kraju emisije ostala u eliminacijama. Žiri je spasio Dariju i Ivana.

