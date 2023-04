Sjećate se njega? Dječja zvijezda upala je u pakao ovisnosti, prijeti da će se ubiti

Nakon što su američki mediji u sriječnju javili kako se zvijezda dječje serije "Drake & Josh", Jared Drake Bell (36), razilazi od svoje supruge Janet Von Schmeling, TMZ sada donosi dokument u kojemu piše kako je Von Schmeling sada osobno podnijela zahtjev za razvodom. Kao razlog razlaza navela je "nepomirljive razlike".

Prema dokumentima koje je pribavio spomenuti portal, Von Schmeling traži primarno zakonsko i fizičko skrbništvo nad njihovim dvogodišnjim sinom Wyattom, dok Bell zahtjeva prava na posjećivanje djeteta.

Inače, u siječnju su mediji pisali kako su paparazzi uhvatili dječju zvijezdu kako inhalira balone u svom automobilu na parkiralištu jedne kalifornijske trgovine e-cigaretama dok je njegov sin pritom sjedio na stražnjem sjedalu. A čini se kako je takvo ponašanje bilo povod rastavi. Janet se onda odselila sa sinom Wyattom na Floridu.

- Mora se usredotočiti na to da bude zdrav, a oni će u budućnosti biti sjajni suradnici - rekao je tada za Page Six izvor blizak paru. - Ovo je loš trenutak za Drakea, ali on je sjajan tata kada je zdrav i trijezan - dodao je izvor.

Inače, Bell i Schmeling započeli su vezu 2013. godine, a vjenčali su se na intimnoj ceremoniji 2018. godine. A nakon što su ga njegove ovisnosti koštale braka, glumac je krenuo na odvikavanje.

No, prije samo tjedan dana vlasti su ga prijavile kao "nestalog i ugroženog", a zadnji put je viđen večer prije toga.

Samo nekoliko sati nakon što su od javnosti zatražili pomoć da ga pronađu, vlasti su uspjele stupiti u kontakt s glumcem i čak su poduzele dodatne mjere kako bi mu osigurale "procjenu mentalnog zdravlja". Policija je u njegovom domu pronašla poruku da će se "napiti i objesiti".

