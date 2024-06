Optužbe za kanibalizam i silovanje uništile su mu karijeru, a evo što o njima sada kaže

Holivudski glumac Armie Hammer imao je svijet pod svojim nogama, no 2021. godine serije teških optužbi uništile su njegovu karijeru. Naime, u veljači te godine njegova bivša djevojka Effie Angelova javno ga je optužila za seksualni napad i zlostavljanje četiri godine ranije, dok su još bili u vezi. U međuvremenu Hammerovo nastrano ponašanje potvrdilo je još nekoliko žena, a spominjala se i sklonost kanibalizmu. Međutim, glumac zbog nedostatka dokaznog materijala nije osuđen. Hammer je nedavno u podcastu 'Painful Lessons' progovorio o tim teškim trenucima, na kojima je, kako kaže, zahvalan.

- Što god da su ljudi rekli, što god da se dogodilo, sada sam u fazi svog života gdje sam zahvalan za svaki djelić toga. Istinski sam zahvalan na tome jer prije nego što su mi se sve te stvari dogodile, nisam se osjećao dobro. Nikad nisam bio zadovoljan sobom i nisam imao samopoštovanja - otkrila je zvijezda filma 'Call Me By Your Name' detalje svoje osobne borbe.

Izostanak ljubavi u privatnom životu pokušavao je nadoknaditi kroz posao. - Nisam znao kako voljeti sebe. Nikada nisam znao ni cijeniti sebe, ali sam imao posao na kojem sam te prijekopotrebne stvari dobivao od drugih ljudi pa nisam imao potrebu naučiti kako to pružiti sebi - priznao je. O optužbama za kanibalizam govori: - Ljudi su me prozvali kanibalom. Kao da jedem ljude! Što?! Znate li što trebate raditi kako bi postali kanibal? Morate jesti ljude! - u nevjerici je pričao Armie, koji se potom osvrnuo i na sunovrat karijere: - Bila je to smrt ega, smrt karijere. Kao da se u mom životu dogodila eksplozija atomske bombe i sve uništila - kaže shrvani glumac.

Od njega se u srpnju 2020. razvela sada bivša supruga Elizabeth Chambers, s kojom dijeli dvoje djece. Kako otkriva, u tom periodu kroz glavu su mu prolazile najcrnje misli: - Bilo je puno trenutaka kada sam mislio da ovo više ne mogu podnijeti. Primao sam puno mržnje i sve se nakupilo. U jednom trenutku stajao sam na obali, a u drugom sam otplivao jako daleko i ostao ležati. Na neki način bio je to pokušaj samoubojstva...ali predomislio sam se zbog svoje djece - prisjetio se Hammer, čija holivudska karijera stoji na mrtvoj točki te se trenutno okreće pisanju scenarija.

Podsjetimo, glumcu je trebalo gotovo dvije godine da o svemu progovori u javnosti. Svoj prvi veliki intervju o tome dao je za Air Mail, digitalni bilten. U njemu tvrdi kako su svi susreti sa ženama bili sporazumni, ali je otvoreno priznao da je u vezama bio emocionalni zlostavljač.

- Imao sam vrlo intenzivan i ekstreman način života. Pokupio bih te žene, doveo ih u taj vrtlog putovanja, seksa i droge i velikih emocija, a onda čim bih završio, samo bih ih ostavio i prešao na sljedeću ženu, ostavljajući onu prije nje da se osjeća napušteno ili iskorišteno - ispričao je glumac. Otkrio je i nešto iz djetinjstva što je utjecalo na, kako on smatra, njegove seksualne preferencije. Naime, glumac tvrdi kako ga je njegov pastor seksualno zlostavljao gotovo godinu dana kada mu je bilo samo 13 godina, a to traumatizirajuće iskustvo na kraju ga je dovelo do njegovog zanimanja za sadomazohizam.

- Bilo je to uvođenje seksualnosti u moj život na način koji je bio potpuno izvan moje kontrole. Bio sam nemoćan u toj situaciji. Moji su se interesi tada pretvorili u želju - imati kontrolu nad situacijom, seksualno - kazao je Hammer.

