On slovi za favorita na Dori: Neću ignorirati emocije, ljutnja i želja za pravdom mogu biti konstruktivne

Ovogodišnja, 26. Dora održat će se u Opatiji, a sastojat će se od tri večeri, dva polufinala 27. i 28. veljače i finala 2. ožujka 2025. godine u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije. Tko će naslijediti Baby Lasagnu i pokušati ponoviti njegov prošlogodišnji uspjeh s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", saznat ćemo uskoro, a na dobrom putu da krene tim stopama je glazbenik Marko Bošnjak. On će na Dori u Opatiji nastupiti s pjesmom "Poison Cake", koja je u samo tjedan dana od puštanja na YouTubeu ostvarila više od 150 tisuća pregleda, a ta se brojka sada penje i prema 200 tisuća. Pjesma o osveti i pravdi ima ritam i moderan zvuk koji su osvojili publiku na prvo slušanje. Razgovarali smo s Markom, kojem je pobjeda na Dori prije dvije godine izmaknula za dlaku, bio je drugi, a sada nam otkriva što sprema za nastup u Opatiji.

U samo tjedan dana "Poison Cake" ima više od 150 tisuća pregleda na YouTubeu, a komentari poput "Nakon Markovih lazanja pošaljimo Markovu tortu na Eurosong" pokazuju koliko publika uživa. Jesu li reakcije na pjesmu slične i kako se nosite s tim da ste već sada favorit?

Reakcije su stvarno nevjerojatne i jako me vesele. Osjećam veliku zahvalnost zbog svih tih pohvala, ali pokušavam ostati smiren i fokusiran. Bitno mi je dati sve od sebe na nastupu i opravdati povjerenje publike. A komentar s tortom – moram priznati, baš me nasmijao!

"Poison Cake" ima intrigantan naziv. Što on simbolizira u kontekstu pjesme?

Naslov je metafora za nešto što na prvi pogled izgleda savršeno, privlačno, ali u sebi nosi toksičnost. Pjesma istražuje ljudsku prirodu, emocije koje možda ne želimo priznati, poput ljutnje ili želje za karmom. Naziv idealno opisuje tu kontradiktornost – slatko, ali opasno.

Dora je velika prilika za glazbenike. Kakva su vaša očekivanja i što mislite da "Poison Cake" može donijeti hrvatskoj glazbenoj sceni?

Mislim da je Dora savršen prostor da se pokaže nešto novo i drukčije. Očekujem da ću publici ponuditi kvalitetnu glazbu i upečatljiv nastup. "Poison Cake" donosi suvremeniji zvuk, koji se možda ne čuje često kod nas, i volio bih da potakne više kreativnosti i hrabrosti na sceni.

Kakav će biti vaš scenski nastup za Doru?

Scenski nastup bit će poseban, to mogu obećati. Sve smo osmislili tako da pjesma, vizuali i emocije čine cjelinu. Želimo stvoriti iskustvo koje će publika zapamtiti. Detalje ne bih otkrivao, ali bit će intenzivno, upečatljivo i, nadam se, nezaboravno.

Pjesma se bavi "zabranjenim" emocijama – ljutnjom, željom za pravdom i karmom. Kako se privatno nosite s takvim osjećajima?

Nisam od onih koji stvari drže u sebi – vjerujem da je bolje osjetiti i procesuirati te emocije nego ih ignorirati. Svi imamo trenutke kad nas obuzmu ljutnja ili želja za pravdom, ali pokušavam ih pretvoriti u nešto konstruktivno, kao što sam to učinio s ovom pjesmom.

Koliko se vaš glazbeni izričaj i pogled na glazbu promijenio posljednjih godina? Koliko ste sazreli glazbeno i privatno?

Mislim da sam puno sazrio, i glazbeno i privatno. Počeo sam više istraživati, eksperimentirati i izlaziti iz svoje zone komfora. Naučio sam slušati sebe i stvarati nešto što je autentično. To je bio proces, ali danas osjećam da sam bliže onome što stvarno želim biti kao umjetnik.

Jeste li očekivali ovakvu reakciju javnosti na svoje priznanje da radite u fast foodu? Ima li domaća javnost pogrešnu percepciju o životima glazbenika?

Iskreno, nisam očekivao da će to izazvati toliki interes. Mislim da ljudi često idealiziraju život glazbenika, a stvarnost se uvelike razlikuje – to je posao kao i svaki drugi, s puno izazova i neizvjesnosti. Drago mi je ako je moje iskustvo nekome otvorilo oči ili ga ohrabrilo da slijedi svoje snove bez obzira na prepreke.

"Poison Cake" rezultat je suradnje s međunarodnim timom. Kako je došlo do te suradnje?

Bila je to jedna od onih situacija kad se sve posloži u pravo vrijeme. Radili smo s ljudima koji razumiju moj stil i imaju iskustvo na velikim projektima. Ta energija i različite perspektive unijele su u pjesmu nešto posebno i mislim da se to osjeti.

Nastup na Eurosongu izmaknuo vam je za dlaku prije dvije godine. Kakva su očekivanja sada? Jeste li poslušali ostale pjesme s Dore?

Prije dvije godine bio je to velik korak za mene, ali sada se osjećam puno sigurnije. Ove godine dolazim s više iskustva i jasnom vizijom. Poslušao sam ostale pjesme i mislim da ima jako dobrih stvari. Konkurencija je sjajna, ali najvažnije mi je dati sve od sebe i prenijeti emociju publici.