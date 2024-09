Odabrane zlatne djevojke, Ilija i Željko odradili prve spojeve: 'Bit će veliki problem što ću se vjerojatno brzo zaljubiti'

Dame su se okupile, a voditeljica Anita Martinović odlučila ih je još malo ispitati. „Ja vjerujem u ljubav, a sad, vidjet ćemo što će biti. Kad je netko dobar prema meni, ja se zaljubim. I onda svaki put kad se zaljubim, ja ispaštam. Previše sam osjetljiva i onda me sve to pogodi“, kazala je Valentina Kordić koja se prijavila za Tonija, a Vivien je otkrila kako će ga pokušati osvojiti serenadama.

Definitivno nemam nikakve konkurencije, one sve žude, žele... Ono što mu ja mogu pružiti, to je nešto božanstveno“, poručila je Nikita koja je pisala Darku.

„Već sad se dvaput opekla, pa sad pušem i na hladno“, oprezna je bila Brankica, kojoj je ovo treći put u showu, a pisala je Darku koji ju je privukao mirnoćom i toplinom. Najviše dama prijavilo se najstarijem farmeru Zlatku, no bile su najveselije: „Nas ima osam, on je jedan – očerupat ćemo ga!“ „Nisam ja znala da ima osam žena, ja mislila da ima samo mene“, šalila se Antonija iz Podstrane.

„Mislim da on neće baš plesati kako ću ja svirati“, poručila je i Ljubica.

Uslijedio je prvi napeti trenutak dana – odabir zlatnih djevojaka. Za Ivinu zlatnu djevojku odabrana je Katica, koja nije mogla sakriti uzbuđenje. Ivičina zlatna dama postala je Ilona: „Nisam očekivala, ali mi je drago“. Dio Željkovih dama držao je fige da ne postanu zlatne jer bi tako propustile prvi tulum sezone. Narukvicu zlatne djevojke dobila je Nikolina. „Pa sad, pedeset posto je zaslužila“, Neve je dala svoj sud.

Ni Ilijine Marija i Ruža nisu željele narukvicu, a na kraju ju je dobila Mirjana pa su mogle odahnuti. Tonijeva zlatna djevojka postala je Vivien, Darkova je Anamarija, a Zlatkova Antonija. Anita je zahvalila svim damama i pustila ih da se našminkaju, srede i još malo opuste jer uskoro kreće upoznavanje farmera!

Zlatne djevojke spremile su svoje kovčege i uputile se na tajnu lokaciju, pritom se ipak dobro zabavljajući i smišljajući taktike za osvajanje, a odlučile su napraviti i svoj privatni tulum kad se već ne mogu zabavljati sa svima ostalima. Uzbuđenje prije susreta s farmerima je sve više raslo ... „Ja njega planiram napiti, najesti i osvojiti!“ komentirala je Blanka, dok je Cveta na trenutak i zaspala čekajući.

Prvi je svoje dame upoznao Željko. Na prvu mu se najviše svidjela Marija jer je u njezinim očima, kako kaže, vidio njezino toplo srce. Vesna mu je otkrila da radi u kuhinji, a Ines da ima slične hobije kao i on. „Bit će veliki problem kod mene što ću se vjerojatno brzo zaljubiti. A sad u koga – ne znam!“ poručio je farmer. „Osjetila sam da mi kuca u grudima, a njemu sam osjetila žar u očima, sjaj“, priznala je Marija, „poklonila bih mu i dušu i srce i svu ljubav ovog svijeta“. „Karakterno mi je super, ali je malo debeljuškasta“, komentirao je farmer. „Vjerujem da osamdeset posto kemije ima s njegove strane“, komentirala je Vesna.

Za kraj, Željku je još ostalo upoznati se s Nevenkom. „Imamo godina isto, voliš ples, planinarenje, nešto tako slično i ja volim“, kazala je Neve, dodavši da bi se preselila u Ogulin ako zatreba, „Osjetila sam neke leptiriće. Mogla bih neki potez povući, kako kažu. Možda bismo mogli plesati.“ Na redu je bio i Ilija: „Zeru sam uzbuđen da vidim tko je došao! Radujem se!“ „Bio je zgodniji nego što sam vidjela na televiziji. Smršavio je, malo je dotjerao liniju. Prilično dobar farmer“, poručila je Ruža kad ga je ugledala.

„Fizički, pa ja sam Tyson naspram njega“ u svom je stilu sve opisala i bajkerica Marija. Jelici se nije svidjelo što ju je farmer odmah poljubio pa mu je to prigovorila. Farmeru je za oko odmah zapela Ruža. „Ma, znala sam da će se odmah zalijepiti za mene. Svi se oni zalijepe za mene na prvi pogled“, komentirala je Ruža. Farmer je na repertoaru imao cijeli niz pitanja – od broja godina, do razloga prijave, posjedovanja vozačke, ali i ono njemu jako važno – znanju razvlačenja pite.

Marija je kazala da radi samo štrudlu, Ruža isto ne zna, no vješta je u kuhinji, a Jelica je priznala da tijesto razvlači rukama. Šokirani Ilija samo ih je slušao... „A rukama... Da je rekla da ga oklagijom razvija, prošla bi. A budući da rukom, to nije to“, potišteno je dodao.

„Ima neka kemija između nas, osjetila sam, ja sam čula da je piletina slađa“, poručila je Ruža, dodavši da nikad nije imala toliko mlađeg muškarca. „Lako moguće da me se uplašio. Ma ne napadam ja nikoga, ja ne grizem“, poručila je Marija. A dok su se dame udaljavale, Ilija je još uvijek govorio o pitama...

