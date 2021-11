Obljetnica velikog prosvjeda za Radio 101: 'Da sam poslušao Tuđmana, bilo bi mrtvih i ranjenih'

Na današnji dan prije 25 godine na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu održan je najveći prosvjed u povijesti neovisne Hrvatske. Više od 120 tisuća ljudi došlo je podržati Radio 101, kojem je tri dana prije oduzeta koncesija za emitiranje od strane Vijeća za telekomunikacije.

Pritiskom Europske komisije i prijetnjom sankcijama, ali i strahom od vala građanskog neposluha koji je tih dana zahvatio gotovo cijeli glavni grad, koncesija je vraćena. Prosvjedi za stojedinicu pretvorili su se i u bunt protiv aktualne vlasti. Predsjednik Franjo Tuđman tada je bio na liječenju u Washingtonu. Kad je prosvjed započeo Tuđman je tadašnjem ministru unutrašnjih poslova Ivanu Jarnjaku kazao da silom spriječi okupljanje. No, on je to odbio.

Foto: Privatna arhiva

- Bio sam svjestan da sam u škarama i da mi slijede posljedice bez obzira što ću napraviti. Da sam poslušao Tuđmanovu zapovijed, na ulicama bi imali mrtve i ranjene. Bila je napravljena procjena razvoja događaja. Policija je bila dovoljno jaka i sposobna da ljude spriječi da izađu na Trg bana Jelačića, ali bi to značilo žrtve i razbijen cijeli uži centar grada... Ljudi su s Trga bana Jelačića išli kući zadovoljni. Kad su se razišli, ostalo je tek nešto opušaka kao trag da je tu maloprije bilo više od 100.000 ljudi. E, to je bio pravi pokazatelj zrelosti građana i demokracije. Bilo je jasno da otada više ništa neće biti isto - kazao je Jarnjak 20 godina nakon prosvjeda.

