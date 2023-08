Nina Badrić i Goran Višnjić druže se na Hvaru, pokazala pratiteljima fotku: 'Tradicionalna'

LUKA JOVICA

Moja emisija "After" namijenjena je svima koji se žele opustiti nakon posla

Iako after obično počinje oko 7 ujutro nakon dobrog partyja, na Enteru je to ipak after od radnog dana. Od 17 do 21 sat na rasporedu je nešto malo jača glazba nego što bude tijekom jutra i popodneva. Slušatelji se imaju priliku dobro nasmijati na neke lude priče i iskustva slušatelja, saznati nešto novo o svom najdražem izvođaču ili možda otkriti svog novog najdražeg izvođača.