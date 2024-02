Nije vrijeme samo da Eurovizija evoluira, već su nam generalno potrebni novi glazbeni televizijski formati i to pod hitno!

Dora, izbor hrvatske pjesme za Pjesmu Eurovizije // HRT 1 – dvije ruže

Hrvatska ima svog predstavnika za Euroviziju 2024. godine! Malo kome je vjerojatno promaklo da je proteklog vikenda karizmatični Marko Purišić, pod imenom Baby Lasagna, sa svojim zaraznim hitom i formalno odnio pobjedu na još jednom izdanju Dore. Treba naglasiti ovo "i formalno" jer je svima koji natjecanje prate jasno da je Purišić status favorita na društvenim mrežama i kladionicama stekao još prije samog natjecanja, a pobjedu je praktički osigurao lansiranjem sjajnog spota na YouTubeu samo nekoliko dana prije showa na HRT-u. To nipošto ne dovodi u pitanje legitimitet njegove pobjede koja je itekako zaslužena, ali dovodi u pitanje kako će u budućnosti izgledati sam format Eurovizije, a samim time i Dore. Baby Lasagna zapravo je shvatio da se ovo natjecanje više ne osvaja u nekoliko minuta, koliko izvođači imaju na pozornici, te je stao uz bok velikim hitovima koji su zadnjih godina publiku zapravo osvojili sjajnim nastupom i kampanjom na digitalnim platformama. "Viralni moment", koliko god to nekome možda zvučalo apsurdno, ima jednaki, a možda i jači utjecaj od sjajnog nastupa na pozornici ili vrhunske produkcije. Nekad su dolaskom na pozornicu Eurovizije izvođači imali ograničeno vrijeme da se predstave u najboljem svjetlu i da pokupe što više bodova. Danas, kada omiljena izvedba krene, publika već uglas pjeva od riječi do riječi i zna sve plesne pokrete. Vjerojatno je izraelska predstavnica Netta, koja je 2018. osvojila Euroviziju, bila među prvima za koju se na društvenim mrežama prije samog natjecanja odlučilo da je najbolja, a i prošlogodišnji pohod Šveđanke Loreen na dvostruku krunu imao je snažnu kampanju. Riječ je o jakom trendu koji je Baby Lasagni omogućio da u glasovanju publike doslovno osvoji stotine bodova više od drugoplasiranih.

Je li nastup bio baš toliko bolji? Teško... Je li cijela priča bila toliko bolje upakirana? Da! Sada visoko kotira i u eurovizijskim krugovima pa se samo možemo nadati da će ovaj "hype" samo rasti, no ostaje otvoreno pitanje kako će se i hoće li se Eurovizija kao natjecanje u idućim godinama prilagoditi činjenici da se pobjednici odlučuju na YouTubeu, a ne u eteru. Riječ je o formatu koji je u svojoj srži povezan s televizijom, još od prvog izdanja 1956. godine, no gotovo 70 godina kasnije vrijeme se toliko promijenilo da će biti potrebno puno kreativnosti i inovacija kako bi se pronašao pravi recept za novu formulu i kako se ipak barem donekle ne bi izgubio element iznenađenja. Isto vrijedi i za hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije jer će Dora u TikTok eri ipak vjerojatno izgledati puno drukčije.

Noćni glazbeni program // HRT2 – dva kaktusa

Nije vrijeme samo da Eurovizija evoluira, već su nam generalno potrebni novi glazbeni televizijski formati i to pod hitno! Puštanje spotova usred noći definitivno se više, u vrijeme YouTubea i Spotifya, ne može nazvati glazbenim programom neke televizije, jer je to čista zamjena za snijeg na ekranu, što nema baš nikakvog smisla. Željenu pjesmu ili spot može si svatko pustiti u bilo koje vrijeme, neće za to sigurno čekati 2:31 ujutro. Ali zato konkretnog i kvalitetnog glazbenog sadržaja, emisija, analiza, gostovanja i intervjua kronično nedostaje.

Garaža // HRT3 – jedan kaktus

Garaža, odnosno emisija za urbanu glazbu, kako ju je HRT svojedobno promovirao, bila je odličan primjer kako dobar glazbeni sadržaj na televiziji treba izgledati. Ova se emisija, doduše, i dalje vrti na trećem programu HRT-a, ali šteta da je riječ o godinama starim reprizama. U redu, riječ je o formatu koji ponekad čak ima smisla iznova pogledati, ali ne unedogled. Ipak je riječ o emisiji koja je krenula s emitiranjem još u drugoj polovici 2000-tih i krajnje je vrijeme za neki novi glazbeni sadržaj, a da nisu riječ samo o pjevačkim natjecanjima.

Top.hr // RTL – tri kaktusa

Nekad su i top liste bile popularne, no i one su spale na niske grane. RTL svoju inačicu, recimo glazbene emisije, sada pušta u subotu u ranu zoru, ponovno kao bezidejno punjenje programa. Još jedno potpuno ignoriranje glazbenog sadržaja na televiziji iako bi sigurno zainteresirao mnogo više ljudi nego reprize serija…

