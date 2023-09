Neve se vratila i otkrila što za nju treba imati idealan muškarac: 'Treba kupovati poklone, garderobu...'

Nevenka Bekavac, bivša kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', jedna je od najpoznatijih kandidatkinja RTL-ovog showa već je šest godina u braku sa Zvonom Petričevićem, a za RTL je otkrila što muškarac mora imati da bi je osvojio.

- Ljubav je nešto lijepo, kada nekoga voliš, kada osjećamo leptiriće u srcu i privlači nas ta osoba. Ne znamo ni mi zašto, ali privlači nas. Vjerujemo da postoje srodne duše. Muškarac se definitivno treba brinuti o ženi, posložiti joj doma stvari, u smislu da je sve uredu, da poklanja pažnju dovoljno, da ju ne ostavlja samu, da joj kupuje poklone, garderobu..., kazala je Neve.

Podsjetimo, nevenka je u "Ljubav je na selu" bila tri puta, a posebno se pamti sezona kada je bila na farmi kod Gorana Žige. No, nije izdržala do kraja na njegovoj farmi i to je posebno pogodilo popularnog Žigu. Za umirovljenog nosača kofera Zvonu Petričevića udala se 2017. godine, a godinu poslije rodila je i sina. U emisiji je često govorila o odnosima s muškarcima. Priznala je i da bi teško oprostila muškarcu koji bi je prevario u vezi.

- Mogla bih prijeći preko jedne prevare kada bi bila jaka ljubav u pitanju. A i kad netko prevari nekog bolje je da se ne zna, ali bolje je ne varati. Imala sam jednom takvo iskustvo, ali taj muškarac nije znao što hoće u životu. Sad bi se vraćao sad bi ovako, sad onako. Čovjek kojeg sam voljela od rane mladosti, nije me nikad prevario. Nije gledao druge ženske. U danima rane mladosti, u Splitu, njega sam najviše voljela. On još nije oženjen, bavio se boksom. Druge uopće nije gledao i ja to cijenim. Sve žene su lijepe na svoj način. Ja ne mogu uopće vjerovati da sam s njim prekinula s obzirom kakva je to bila ljubav na početku. On se nije nikada oženio, možda me još voli. Sjetim se kako mi je bio vjeran u te dane. On je bio baš romantičan i bio je za izlaske, i za život i za restorane.

Samo nije imao uvijek novca. Znao se lijepo ponašati i znao je biti nježan. Iako je boksač, nije u njega bilo neke grubosti. Profinjen je. Voljela bih da se on snašao u boksu malo bolje. Znam ja da bi on htio mene i dalje, ali prošlo je od onda dosta vremena. Možda je sad kasno, ali nikad nije kasno. Možda da se ja njemu vratim, možda bi mogli ostariti zajedno. Nekad je ipak bolje ići novim stazama, jer sve je novo bolje. Kad sam izgubila takvu osobu koju sam voljela sam plakala, kazala je Neve.

