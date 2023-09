Neutješna partnerica Marka Babića: 'Nisam bila svjesna koliko se ovo događa mladim obiteljima'

Arhitekt, marketinški stručnjak i autor bestsellera ''Putovanje zvano igra'' Marko Babić preminuo je krajem srpnja u 32. godini života nakon teške borbe sa sarkomom. Njegov odlazak rastužio je njegovu obitelj, prije svega nevjenčanu suprugu Tinu Biloglav s kojom je imao dvije kćeri. Sada je odlučila progovoriti o svom gubitku i životu bez Marka.

- Prije nisam bila svjesna koliko se ponavlja, ali i koliko se mladim obiteljima događa ovo što se nama dogodilo. Na Instagramu sam dobila jako puno poruka žena koje su to proživjele. Jedna je to prošla mjesec dana prije mene, jedna prije 30 godina i tu shvatiš da su one našle način da na kraju budu dobro. To mi je puno pomoglo. Općenito mi jako puno pomaže njegova zajednica na Instagramu koja se sada preselila kod mene. Najviše me bilo strah hoće li cure biti dobro, hoće li to biti nešto što će ih pratiti idućih deset, dvadeset, trideset godina, ali javile su mi se žene koje su bile istih godina kao sada moje cure kada su izgubile oca i u porukama napisale - on je uvijek tu u našim mislima i svakoj našoj odluci. Cilj mi je tako ih odgajati, da je on uvijek tu i prije spavanja poljubim ih od tate i od mame. Prije nekoliko dana Tonka je naučila voziti bicikl bez kotača. Prošlog ljeta Marko ju je počeo učiti, to mu je bila velika želja, ali jako su ga leđa boljela i nije mogao. Čim je naučila, pogledala sam u nebo i ona me pitala: 'Što gledaš mama, je li tata vidi?' 'Da, tata uvijek vidi' - izjavila je za Story.

Dodala je da mu se stalno pogoršavalo stanje i da je bilo sve teže.

VEZANI ČLANCI:

Inače, priča o hrabrosti, optimizmu i volji za životom koju je Hrvatskoj ispričao Marko u svojoj knjizi ''Putovanje zvano igra'' nikoga nije ostavila ravnodušnim, a vijest o njegovoj smrti potresla je mnoge koji su vjerovali kako će Marko pobijediti u ovoj borbi. Loše vijesti o njegovu zdravstvenom stanju stigle su sredinom srpnja kada je njegova partnerica na svojem Instagramu podijelila novosti vezane uz njegovo zdravstveno stanje i zamolila sve da se uključe kako bi Marku pomogli s liječenjem.

GALERIJA Prisjetili smo se svih ljepotica okrunjenih lentom Miss Hrvatske

- Svaki dan mi dođe hrpa pitanja kako je Marko. Marko nije dobro, u Zagrebu su iscrpili mogućnosti liječenja dok se trombociti ne poprave. Molimo sve koji mogu pomoći savjetom kako dići trombocite ili nas spojiti s nekom inozemnom bolnicom koja bi ga primila – sad je trenutak da reagirate. Hvala svima na podršci, brizi, osjećamo to. Centri za sarkome, eksperimentalna liječenja, alternativna medicina – svaka pomoć nam mnogo znači. Ajmo svi skupa za Marka pa da se čuda dogode - napisala je Tina tada.

Brojni poznati priču su podijelili na svojim društvenim mrežama u nadi kako će proširiti glas i omogućiti Marku pomoć u inozemstvu nakon što su liječnici u Zagrebu iscrpili sve mogućnosti liječenja, a nakon smrti su se mnogi od poznatih Hrvata na društvenim mrežama oprostili od Marka citirajući njegove riječi: - Ja u čuda vjerujem. Posebno onda kada napravim sve što je u mojoj moći da se ona i dogode.

VIDEO Ava Karabatić: 'Bila sam dva mjeseca na odvikavanju, nije bilo lako, a sad sam sretna žena'