Tereza: '‘Mrle je četiri puta plakao nakon što smo snimili pjesmu’

Bend Let 3 snimio je novu verziju pjesme “Sam u vodi” s kultnog albuma “Two Dogs Fucking”, i to ni više ni manje nego s Terezom Kesovijom. Ta pomalo neobična suradnja rezultirala je pjesmom koja je odmah nakon emitiranja proglašena vrhunskom, a komentari na društvenim mrežama pršte od hvalospjeva.

Jedinstvena pojava

– Kada sam bio mali, padao sam u nesvijest kad je pjevala jer kad udahne, osvoji cijeli svijet. Pa sam često maštao o suradnji i uvijek mislio da je to nemoguće. Tereza je nevjerojatno jaka osoba koja ima ogromnu energiju, fenomenalan glas, očito zato može otpjevati ovu zahtjevnu pjesmu koja traje 10 minuta, u kojoj se nježno pjeva i neljudski urliče… Uz Prlju, to može samo Tereza – kaže Mrle, a Prlja dodaje:

– Ona je kao osoba, dama i umjetnica jedinstvena pojava. Malo je ljudi s takvom količinom energije. Bonton mi nalaže da ne spominjem njezinu dob, ali pokraj velike Tereze u studiju sam se osjećao kao pučkoškolac, doslovno su mi se gaće tresle. Ta je žena potres. Sretan sam i ponosan što sam dobio priliku s takvom veličinom dijeliti mikrofon i pjesmu.

– Nisam znala što misliti o tim momcima dok ih nisam upoznala. A kada sam ih upoznala, shvatila sam da su Mrle i Prlja predivna dva čovjeka, pristojna, draga, duhovita. Naš prvi susret bio je prije tri godine, kada sam dobila Porin za najbolji album zabavne glazbe “Oči duše”. Do pozornice me ispratio Mrle, bio mi je smiješan s onim lutkama na ramenima. Kao pravi džentlmen, pričekao me i ispratio i sa pozornice – ispričala nam je Tereza Kesovija. Do tve suradnje došlo je kada joj se javio Goran Lisica Fox, direktor Dallasa, i ponudio joj da s Letom 3 otpjeva njihov hit.

– Rekla sam da nemam ništa protiv, premda, znajući njihov stil, nisam znala i kakva je to pjesma. No, odmah mi se svidjela i rekla sam da se može nešto dobro od toga napraviti. Bio je to izazov koji mi je u tom trenutku jako dobro došao. Dogovori su dugo trajali, a pjesmu smo snimili u studiju kod mog Dubrovčanina Skansija. Čekala sam rezultate, kad me nazvao Mrle i rekao: “Nećete vjerovati, četiri sam puta plakao kad sam čuo kako je ispalo. Rekla sam mu da me usrećio tim riječima. Pjesma je čvrsti rock, koji oduvijek volim – kazala nam je Tereza. Premijera pjesme bila je na Yammat FM-u, a gospođa Tereza pamtit će koji su joj kompliment dali članovi grupe Let 3.

Blizak joj je Instagram

– Prlja je genijalan. Govorio je da ima tremu što snima sa mnom. Bože, pa ja sebe uopće ne smatram velikom, samo želim raditi ono što volim. O sebi i ne razmišljam kao o divi, ja sam vam jako jednostavna osoba. Koji put možda u svoj toj jednostavnosti izgledam komplicirana pa ljudi misle da sam ekscentrična, ali ja nisam takva, uvijek sam ista i takva ću i ostati – kazala je Tereza. Taj duet prvi ćemo put moći čuti na Antivalentinovu 15. veljače u Boćarskom domu. A nakon toga Kesovija najavljuje i novu suradnju s britanskim kantautorom Timom Amblerom.

– Tim mi se javio preko Instagrama i bila sam jako iznenađena kao i nakon prijedloga Leta 3. Kazao mi je da je čuo za mene i da mu se sviđa moj glas te da bi bio jako počašćen da njegovu pjesmu “San” snimim na hrvatskom i francuskom. Jedva čekam da snimimo tu pjesmu – kazala je Tereza, koja se veseli novim nastupima, a posebno izdvaja onaj u Ljubljani 25. travnja.

– Cankarjev dom je kultna dvorana koja još ima ono što je naš Lisinski izgubio. U njemu ne može nastupati svatko i to je ono što mi daje značaj – dodala je Kesovija. Pjevačica je više puta spomenula da s obožavateljima i suradnicima komunicira na Instagramu. – Pratim što nude nove tehnologije, ali Facebook i Twitter ne želim u kuću, no Instagram je najfiniji od toga što se nudi. Kako vidite, ondje se često dogode i prijedlozi za nove pjesme – zaključila je Tereza.