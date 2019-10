Premijerno prikazan film o Terezi Kesoviji!

Nakon knjige ‘To sam ja’, koju je objavio Večernji list, životna priča naše glazbene dive Tereze Kesovije osvanula je i na filmu koji je večeras premijerno prikazan u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu.

Riječ je o projektu poznatog HRT-ova redatelja Mire Brankovića koji je u 52 minute napravio genezu Terezina života i bogate karijere. Premijeri su nazočili brojni uglednici iz svijeta glazbe, gospodarstva i politike koji su odreda bili dirnuti životnom pričom jedne od najvećih domaćih diva.

– Priču o Terezi snimali smo u nekoliko navrata na lokacijama na kojima je ona živjela i radila. U filmu smo išli na emociju. Pokušali smo izbjeći bilo kakvu patetiku i žutilo i mislim da smo u tome i uspjeli. Složili smo pedesetak minuta vrlo intenzivnog filma u kojem su njezine pjesme okosnica njezina života, a pjesme su i poput komentara životnih nedaća, uspona, padova – istaknuo je autor filma Miro Branković. Gledatelji su tako prvi put mogličuti priče ljudi koji Terezu poznaju u dušu, a u filmu je prikazano i mnogo nepoznatih činjenica o jednoj o glazbenici. – Tu su priče ljudi iz njezina djetinjstva i najranije mladosti, ima dosta nikad viđenih fotografija i priča, poput one o Terezi koja čuva tovare – sa smiješkom je kazao Branković. Uz Terezu glavni akteri filma su njezini prijatelji i ljudi koji su joj obilježili život i karijeru. Tu su i bivši suprug Miro Ungar, prijateljica Gabi Novak, Terezini prijatelji i umjetnici iz Francuske, članovi benda, ali i neka poznata lica koja nažalost više nisu s nama.

– Najtužnije mi je to što su u nekoliko mjeseci umrla dvojica možda najvažnijih sugovornika koji su pratili Terezu kroz život, a to su Jakša Fiamengo i Đelo Jusić. To su ljudi koji se provlače kroz cijelu njezinu karijeru. Mi ih imamo u filmu, uspjeli smo ih snimiti i sačuvati tu priču za povijest – dodaje autor koji je na filmu radio nešto više od godinu dana.