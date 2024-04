Nera Stipičević: Nakon teške ozljede koljena sanjam da opet plešem, to mi je sada jedan od ciljeva

Noć plesa održat će se 19. travnja 2024. u restoranu Gastro Globus, na Zagrebačkom velesajmu.

Ovaj događaj jedinstven je i po tome što će se održati u noćnim satima, odnosno od 20:00 - 02:00, a svoj dolazak među mnogobrojnim zvijezdama potvrdila je i Nera Stipičević.

Svestrana i talentirana Nera Stipičević stiže u najboljem trenutku kao partnerica s kojom je organizator Noći plesa Damir Horvatinčić 2010. nadmoćno pobijedio u Showu Ples sa zvijezdama osvojivši srca gledatelja i žirija.

Nakon pobjede Nera je nastavila svojim glazbeno-glumačkim putem, no ljubav prema plesu je ostala. Iskustvo i znanje koje je usvojila plešući s Damirom puno joj je pomoglo, ali kako kaže, više indirektno i na duge staze nego direktno, jer ples nije njezina glavna profesionalna disciplina.

- Iskustvo rada s Damirom potvrdilo mi je koliko je za dobar posao, proces i rezultat bitna kompatibilnost suradnika, strpljenje, razumijevanje i zajednička vizija.

Nas dvoje smo to sve imali i vjerujem da je uz talent, strast i rad sve to razlog zašto smo uspjeli doći do kraja i pobijedili. Čak ne samo jednom već dvaput.

Damir je najbolji mentor! Kao osoba srdačan, veseo, optimističan, prisutan, topao, zabavan i društven, tri mjeseca smo se neprestano smijali, a kao mentor, za svaku je preporuku.

Ja sam tu uistinu imala sreće i tog sam bila svjesna od samog početka. Nas dvoje smo jako brzo izgradili neko međusobno povjerenje što je s obzirom na činjenicu da se nismo prije poznavali dosta neobično, a po meni je osnovna baza svakog odnosa.

To se naravno dogodilo jer je Damir uz talent kojim je raspolagao, bio izuzetno profesionalan, konkretan, brz i otvoren za svaki moj prijedlog.

Tako sam i ja imala osjećaj da nisam samo učenica već partnerica. Uglavnom, činjenica da se i dan danas podružimo, nakon skoro 14 godina govori najviše o našoj povezanosti za koju je on zasigurno zaslužan - ističe Nera Stipičević.

Mislim da je Noć plesa izvrsna ideja. Ples se uvijek doživljava kao neka sporedna stvar, a zapravo mislim da bi trebalo biti obrnuto. Sve smo pogrešno posložili, nije ni čudo da smo generalno anksiozni i depresivni, jer malo plešemo!

Ljudi se teško sami od sebe odvaže na plesni podij ako nisu pozvani u sklopu nekog organiziranog događaja poput rođendana, vjenčanja i slično.

Takvi smo po prirodi, kao djeca rekla bih, trebamo neki program, raspored, upute. A onda svaki put kad se isplešemo u takvoj prilici prisjetimo se zašto volimo ples i koliko nam je žao da to ne radimo češće.

Sve to nije uopće čudno s obzirom da je ples dobar za naše fizičko i mentalno zdravlje. Ples budi u nama osjećaj oslobođenja što nema veze s talentom, koordinacijom ili koreografijom, u ženi budi ženstvenost te u svima nama zbog lučenja serotonina, hormona sreće, radost.

Poziva nas na nova upoznavanja, međusobne kontakte, povezuje nas i podsjeća na mladost. Kada poželim izgledati bolje uvijek se sjetim svoje linije iz Plesa sa zvijezdama.

Nikada prije ni poslije nisam bila u boljem psiho-fizičkom stanju, moja izdržljivost je bila na najvišem nivou, baš kao i moje samopouzdanje.

Mislim da bi Noć plesa trebalo uvesti barem jednom mjesečno da ljudi to stave u svoje rokovnike, jer je to po meni jedan od vidova održavanja fizičkog i mentalnog zdravlja - ističe Nera Stipičević.

Koji ples ste najlakše usvojili i koji Vam je najdraži?

- Damir bi rekao da sam ja čisti paso doble, al meni su svi bili divni. U svakom sam vidjela radost, užitak i izazov, svaki me je gradio na svoj način.

Ples je uistinu odličan put za razvoj osobnosti, preporučila bih svakom roditelju da dijete pošalje na ples.

Jeste li nakon Plesa sa zvijezdama nastavili plesati?

- Imala sam veliku želju, ja uvijek volim pomicati svoje granice. Uistinu sam htjela nastaviti, i tako spojiti tjedne treninge s kreativnošću jer se tu ples najbolje uklapao.

Kada bih trenirala s Damirom, koliko god je bilo teško, vrijeme od tri sata bi prošlo kao jedan sat, i to mi je zvučalo kao najbolja moguća fizička rekreacija, međutim nažalost jednostavno se vremenski to nije moglo nastaviti u odnosu na moje obveze u kazalištu.

Također sam često Imala sam ozljede koljena kojeg sam na koncu operirala i sada sam u oporavku. Međutim, sanjam da opet plešem, to mi je sada jedan od ciljeva. Nadam se da ćemo Damir i ja opet plesati zajedno.

Koliko su bliske umjetnosti pjevanje, ples i gluma?

- Jako, sve discipline su povezane osjećajem za ritam. Bez njega se profesionalno ne možemo baviti nijednom od tih disciplina, a ja eto imam sreću da sam mogla iskusiti i da živim sve tri. Uistinu sam sretnica

Koliko Vas je pobjeda u Plesu sa zvijezdama oblikovala u daljnjoj karijeri? Što se promijenilo nakon toga?

- Najviše se promjena dogodilo u meni u pogledu mog samopouzdanja što je uvelike promijenilo kvalitetu mog života i neke stvari naravno oko mene.

Dobila sam osobnu i društvenu potvrdu za svoj rad, uvjerila se koliko su disciplina, rad i vlastita vizija važni za napredak te koliko talent bez svega toga nema svoju svrhu.

Sretna sam da sam svojim radom usrećila mnoge ljude jer mi dan danas znaju prići i reći koliko su voljeli vidjeti Damira i mene kako plešemo.

Međutim, također sam si osvijestila potrebu za perfekcionizmom koja je zasigurno zaslužna za naše rezultate kao para, ali nas je često i koštala nekih komplikacija.

Zavoljela sam sebe više jer sam kroz proces upoznala samu sebe i unatoč kompleksnosti shvatila da moram poštovati svoj put jer samo ja sebi mogu dati neke odgovore ako budem dovoljno strpljiva.

Također, moja ljubav prema plesu i moje poštovanje prema plesačima je tim iskustvom još više naraslo. Neopisivo mnogo truda i rada plesač ulaže u razvoj svoje vještine.

Biti plesač posebna je dimenzija života koju samo rijetki nažalost imaju sreću iskusiti i zato se uvijek rado odazovem kada me pozovu da budem dio njihovog svijeta, makar kao publika.”

Zašto ste se povukli iz svijeta pjevanja?

- Upisala sam glumu jer sam tražila dublji kontekst, veći smisao. Imala sam potrebu za istraživanjem i nekim odgovorima. To se nastavilo sve do današnjeg dana.

Otkrila sam da je svako novo znanje prilika da vidimo koliko toga ne znamo. Danas to ne zadržavam samo za sebe nego kroz svoje autorske projekte dijelim i s publikom.

Tko ne može doći na moje predstave najviše o mom putu može čuti kroz moj podcast La fleur de la solitude/ Cvit samoće na svim podcast platformama i mojoj web stranici www.freedaneraimmortelle.com.

Što danas radite, spremate li neku novu ulogu?

- Trenutno kao glumica u svom ZGK Komedija igram predstave Velo misto, Zagrepčanke i statičar i Mnogo vike nizašto, a kao producentica svoje umjetničke organizacije Soba2 organiziram proljetnu turneju (travanj, svibanj) u svojih autorskih predstava Cvit samoće i Dar, i koncertnog programa francuske šansone Voilà!- à la Travershe.

Trenutno se dogovara i ljetna turneja a što se tiče proljetne gostovat ćemo na jugu Hrvatske, u Makarskoj, Pločama, Hvaru, Dubrovniku i Korčuli.

Biti umjetnik i producent, naročito u kazališnoj umjetnosti je konstantni izazov i veselje koje pomiče moje granice i tjera me na rast van moje zone komfora.”

Otkud želja za stvaranjem imena Freda Nera Immortelle?

- Moje novo umjetničko ime Freeda Nera Immortelle nastalo je iz potrebe za upoznavanjem same sebe, za življenjem iskrenog autentičnog života, za inspiriranjem same sebe i okoline u svijetu u kojem je to svakodnevno nužno da bismo zadržali fokus na bitne stvari u našem životu i mir.

Pozadina imena je malo duža priča, ali samo ime ima za cilj potaknuti pojedinca na suočavanje sa svojim strahovima kako bi iz svojih rana izrastao u slobodnog čovjeka, a za to nikada nije kasno - zaključila je Nera Stipičević.