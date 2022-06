Nećemo je više gledati na N1 televiziji! Mnogima omiljena reporterka ima novi posao

Reporterku Anu Mlinarić više nećemo gledati na N1 televiziji. Naime, kako javlja RTL, postala je dio njihovog Informativnog tima, te će njene priče gledatelji moći pratiti u središnjoj informativnoj emisiji RTL Danas.

Ane se mnogi sjećaju zbog pucnjave koja je 2020. godine šokirala Zagrepčane. Ispred Vladine zgrade na Markovu trgu pomahnitali mladić pucao je iz vatrenog oružja i ranio policajca, a potom i presudio sebi na Jabukovcu. Ona se samo desetak minuta nakon pucnjave našla na Markovu trgu. Odmah nakon događaja razgovarali smo s reporterkom, koja nam je tada opisala što je točno doživjela.

– Čim smo izašli iz automobila, čuli smo povike “dajte vode”, “brzo”, “gdje je hitna”. Prvo mi je kroz glavu prošlo da je nekome pozlilo, no čim sam stupila na Markov trg, shvatila sam da je situacija puno ozbiljnija. U takvim situacijama automatski počinješ raditi. Naša je dužnost prema javnosti bila što prije izvijestiti o tome što se događa, dati sve informacije koje su bile na raspolaganju. Posebno u početku, kada je policija tragala za počiniteljem. Do 8 i 30 nije bilo jasno gdje se nalazi – rekla nam je tada reporterka koja je tog dana pukom srećom ispred Vlade stigla dvadesetak minuta kasnije.

– Obično naši reporteri pred Vladu dolaze u 8 sati jer u 8 i 10 ide prvo javljanje uživo, no tog dana smo napravili rijetku iznimku i javljanje uživo s Markova trga odlučili pomaknuti na 8 i 30, nakon prvog gosta u studiju. Stigli smo 10-ak minuta nakon pucnjave, naravno ne znajući da će nas upravo to dočekati. Tek kasnije, kada mi je jedan zaposlenik Vlade kojega svakoga jutra oko 8 srećemo dok dolazi na posao rekao: “Izvukli smo živu glavu”, postala sam svjesna da bismo inače u vrijeme pucnjave bili upravo tamo. To se moglo dogoditi meni ili bilo kome od mojih kolega. I to je spoznaja koja nije nimalo ugodna – dodala je Mlinarić.

