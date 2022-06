Ida Prester traži osobu s kojom se družila prije 20 godina: 'Nema niti jednu društvenu mrežu'

Pjevačica i voditeljica Ida Prester na Instagramu je podijelila da je da je posjetila mjesto gdje nije bila 20 godina. Prisjetila se prijateljstava koje je tada sklopila, pa je odlučila potražiti osobu koju je tada upoznala, a koja nema društvene mreže.

"Banja Luka.

Lagana šetnjica, ne da mi se još u hotel. Noge me same nose na jedno mjesto gdje nisam bila 20 dugih godina. Trebalo mi je da se sjetim ulice. Svake subote nakon Briljantina bi vozila do Banja Luke i provela vikend u zgradi pored ovih papigica. I tako par godina. Jeli smo Sibinu pitu s jogurtom, smijali se Zlajinim anegdotama s posla, planirali odvest Rujku napokon na more.

Jedan skroz daaavni život. Drage moje Rujke vise nema, nismo je odveli na vrijeme. a s Zlajkom sam izgubila kontakt, vidim da nema ni jednu društvenu mrežu.

Ako ga znate, pozdravite ga. Puno uspomena je ostalo u ulici Braće Pantića" napisala je Ida.

Prester je nedavno otkrila tajnu svog uspješnog braka i uz fotografiju sa suprugom Ivanom Peševskim napisala je na Instagramu kako uspijevaju održati svoj brak sretnim.

- Uhvaćeni jučer ujutro pred klubom. Pred godinu dana smo si uveli ‘bračnu terapiju’ - jednu noć u mjesecu posvećujemo samo sebi. Kao muž i žena, cura i dečko, a ne samo kao mama i tata. Vrijeme za ljubav, to je ono što svi zaboravimo od problema, brige oko djece, kredita.. pregazi nas svakodnevica. I nama se to skoro desilo one ružne 2020. Ako ste u paru, pronađite nešto što oboje volite i radite to zajedno, posvetite se samo jedno drugom tih par sati. Sport, planinarenje, kartanje.. Nama je to muzika i ples. Naša bračna duhovna obnova. - otkrila je Ida. U braku su osam godina i imaju dva sina i nakon vjenčanja živjeli su u Beogradu, a od prošle godine beogradsku adresu su zamijenili onom u Zagrebu. Prošle godine kada su slavili devet godina otkako su se zaljubili Ida je podijelila i zanimljivu priču o tome kako su se upoznali.

- Točno na današnji dan pred 9 godina smo se upoznali Vani i ja. Smiješna priča. Bio je rođendan Dj Ewoxa u Kc Gradu, došla je cijela ekipa. Odmah sam skužila tog tipa u svim duginim bojama na sebi, ne možeš ga fulati. Visok, glasan, nasmijan, sa zlatnim lancem i drečavim patikama. Kao neki gangsta klaun 😁 Čim me primijetio, prišao mi je.Čija si ti? A tko pita? Pričali smo 15-tak minuta, smijali se,vraća fore, dobar je. Party se završava, idemo kući. Sljedeći dan ekipa se skupila pred Domom omladine. Eto ti njega! Ponovno mi prilazi. Kakav nam je program danas? Smijemo se, zaj***cija, radost. U jednom trenutku pita me on: A otkud si ti nadošla? Pa jučer sam ti rekla! Hmm..jučer? Izvini, popio sam dosta.. I ja skužim. Lik se mene uopće ne sjeća od sinoć! Ja sam jedina žena koja se vlastitom budućem mužu dva dana zaredom svidjela, a da ni ne zna. Ok, bilo je veselo pa me nije zapamtio, možda je tako ulijetao svakoj drugoj. Al to mu je bilo zadnje, pa neka. Do Exita je sve bilo gotovo. Sretna nam godišnjica poznanstva, Ewoxu rođendan i hvala na ludom provodu - otkrila je tada Ida.

VIDEO Meghan i Harry došli su u londonsku katedralu sv. Pavla u čast kraljičinog platinastog jubileja