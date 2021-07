Ne staje s operacijama! Estetske korekcije su joj unakazile lice, a bivša mankenka ponovno šokira javnost izgledom

Bivša manekenka Katie Price ponovno je šokirala sve svojim novim izgledom.

Katie je poznata ljubiteljica plastičnih operacija, a iako su je upozorili da bi vrlo lako mogla početi pretjerivati, nju to previše ne zabrinjava. Naime, Katie se opet podvrgnula estetskim operacijama, a bila je na brazilskom podizanju stražnjice, liposukciji i podizanju očnih kutova i usana.

Britanski tabloid The Sun objavio je njezine fotografije na kojima se vidi da leži u bolničkom krevetu natečenog lica i s masnicama ispod očiju. Osim toga ima flastere po cijelom licu i zavoj ispod brade.

Podsjetimo, Katie je kada je imala 16 godina poslala je svoje fotke jednoj Londonskoj agenciji. Odlučili su je reprezentirati. Dali su joj umjetničko ime Jordan, a ona je postala jedno od najpoznatijih lica iz magazina u Britaniji.

Zbog prepoznatljivosti došla je i do izbora u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njezina komična kampanja u kojoj je obećavala više nudističkih plaža i zabranu kazna za parkiranje donijela joj je 718 glasova. U to vrijeme bila je u vezi s Daneom Bowesom iz pop grupe Another Level. Kada ta veza nije uspjela počela se viđati s pop zvijezdom Garethom Gatesom s kojim je 2002. dobila sina Harveya. Njemu je dijagnosticiran autizam, a osim toga se jako lako deblja i teško hoda.

Iste godine doktori su šokirali Price kada joj je dijagnosticiran rak. Srećom, tumor joj je uklonjen. Sudjelovala je u nekoliko realityja, gdje je upoznala i Petera Andrea u kojeg se zaljubila. s njim je dobila dvoje djece, Juniora Sawau Andreasa i Princess Tiaamii. Zajedno su snimili nekoliko realityja, čak i albuma s duetima no njihova veza nije potrajala.

U isto vrijeme Katie je postala uspješna spisateljica i poduzetnica. Objavila je tri biografije, napisala je četiri romana pod različitim pseudonimima, ali i knjige za djecu. Dizajnirala je i svoju liniju donjeg rublja, a i proizvoda za njegu kose.

Severina više ne prati Igora na Instagramu, a on je obrisao sve zajedničke fotografije