Natjecateljica izvela Bilmana na pozornicu: 'Nisam dobro prošla. Majka me ostavila, otac me ostavio'

Ove nedjelje u Supertalentu će se predstaviti 46-godišnja Dragana Golemac s vrlo zanimljivim talentom koji će postati pravi hit među članovima žirija i publikom. Rođena u Banja Luci, Dragana se s 12 godina preselila u Austriju gdje je otvorila vlastiti lokal u kojemu je upoznala sadašnjeg supruga, bivšeg profesionalnog nogometnog igrača. Najveće bogatstvo na svijetu su joj djeca kojima želi pružiti najljepše djetinjstvo koje ona, nažalost, nije imala.

„Nisam dobro prošla. Majka me ostavila, otac me ostavio i borila sam se sama kroz svoj život“, otkriva Dragana koja se svojim zanimljivim talentom počela baviti unazad nekoliko godina. „S kosom sam počela raditi za vrijeme korone, isključivo iz ljubavi, i tu je nastao moj hobi koji sada radim svakodnevno i to bih voljela prezentirati u Supertalentu. Možete očekivati nešto novo, specifično i sigurno neviđeno“, govori Dragana koja se, unatoč frizerskoj struci, cijeli život bavi ugostiteljstvom.

„Vidim da ste donijeli puno prtljage. Ne znam mislite li se vi doseliti kod nas“, našalit će se Maja nakon što će ugledati brojne perike na pozornici iza Dragane. „Što ćemo mi večeras gledati? Pretpostavljam da ćete imati modela na kojemu ćete plesti kosu“, nastavit će Maja, a na njezino veliko iznenađenje, Dragana će na pozornicu pozvati Davora Bilmana koji će i sam ostati zatečen njezinim potezom.

Iako će Davor izjaviti da je nemoguća misija na njemu demonstrirati bilo kakve frizerske vještine, Dragana će se odlučno baciti na posao, a ono što će izvesti zabavit će i od srca nasmijati ostatak žirija i publiku. „To što ste vi uspjeli s našim Davorom napraviti je zaista supertalent“, reći će Fabijan, a hoće li Davor nakon Draganine transformacije svojom novom frizurom moći parirati Maji pogledajte u nedjelju na Novoj TV!

