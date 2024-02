Naša glumica pozirala bez šminke: 'Fotke koje svakodnevno viđamo nisu realne'

Glumica i dizajnerica Katarina Baban (35) progovorila je o razlici između stvarnog i života na društvenim mrežama u novoj objavi na kojoj se nalazi bez trunke šminke.

- REALITY vs INSTAGRAM. Koža nije ispeglana fotka provučena kroz filtere. Nikako. Pa ni ona najsavršenija koža. Koža ima teksturu. Flekice. Prištiće. Pore. Ožiljke. Bore. I to je normalno. Svi ju želimo dovesti do savršenstva i blagoslovljeni su oni (mogu ih na prste jedne ruke nabrojati) koji nemaju nikakav problem s kožom. Fotke koje svakodnevno viđamo nisu realne. Stvaraju iskrivljenu sliku stvarnosti pa time (čak i nama starijima) rade komplekse, počela je glumica objavu.

- Ne mogu ni zamisliti koje posljedice to ostavlja na mlade curke. Imam sreću pa sam probleme s prištićima i tenom prolazila u periodu kada društvene mreže nisu bile sveprisutne. Da jesam- ne znam kakav trag bi ostavilo na moju psihu. Samopouzdanje mi je i ovako bilo narušeno. Da se razumijemo, bitka još traje i pomirila sam se s tim da će trajati vječno. Jednostavno imam takvu kožu. Sad sam na miru s tom činjenicom. Dajem sve od sebe da bude što zdravija i ljepša, ali nisam više opterećena time da mora izgledati savršeno. Jer ne mora. Uz dobru prehranu, profi savjet i odgovarajuću njegu mogu se čuda napraviti, zaključila je Baban.

Glumica je u dugogodišnjoj je vezi s diplomiranim kineziologom Igorom Subotićem kojeg rijetko pokazuje na društvenim mrežama i svoju privatnost vole držati za sebe. No, sada je progovorila o njihovoj ljubavi i otkrila da ne razmišljaju o vjenčanju. Inače, njih dvoje bili su srednjoškolska ljubav, pa su se razišli, a onda opet spojili godinama kasnije.

''Zadnjih, sad ne znam koliko godina, smo se uhvatili u koštac i pronašli taj naš savršen tajming, mi smo jedno uz drugo odrasli jer smo se upoznali kao klinci. Interesantno je u našem slučaju kolika se paleta situacija dogodila i koliko smo napredovali jedno i drugo'', ispričala je za Novu TV pa otkrila kakav je on:

''Super je jer je on jako smirena osoba za razliku od mene koja sam vrludava na sve strane. Vjerujem da sam u vezi s nekim tko jednako toliko puno putuje, ne znam teško da bi to funkcioniralo. Ne slavimo ni jednu godišnjicu, ne planiramo se ni ženiti, nekako drugačije gledamo na sve te stvari'', kaže Katarina.

Uz to, priznala je da se ne vidi u vjenčanici.

''Ne vidim se, nikad se nisam vidjela u vjenčanici da netko dolazi po mene, još to kod nas u Slavoniji traje, kreće od 6 i potraje do sutradan. Pa dok skupiš mladu, dok ovo, dok ono, sto i jedna obijač koji je meni i kad sam bila dijete bio – čemu ovo, tako da ne'', rekla je iskreno Katarina.

Kao dizajnerica, već je u planu i nova kolekcija za topliju sezonu.

