Naša glumica koja se nedavno razvela napokon je objavila lijepe vijesti!

Prošle godine kao bomba u medijima odjeknula je vijest da se razvodi glumica Jelena Perčin i glumac Momčilo Otašević. Ovih se dana ipak na društvenoj mreži Instagram pohvalila lijepim vijestima. Naime, njezina kćerkica Maša, a koju je dobila upravo s bivšim suprugom Momčilom je proslavila svoj 6. rođendan. Jelena je svojoj kćerkici proslavu organizirala u jednom dubrovačkom restoranu, a snimku trenutka dok je puhala svjećice podijelila je na društvenoj mreži. - Moja djevojčica slavljenica - napisala je ponosna majka Jelena uz fotografiju. Na proslavi su uživali i glumičin sin Jakša, kojeg je također dobila u braku s Momčilom te 14-godišnja kći Lota koju je dobila u prvom braku sa zagrebačkim ugostiteljem Kristijanom Babićem.

- Jako je to različito i individualno. Potpuno je bio različit moj prvi razvod od ovog drugog jer su u pitanju različiti ljudi. Tu je situacija gdje možeš dati svoj maksimum i nadati se najboljem. Tu nema pravila. Mogu posljedice biti ovakve i onakve, ali ja mislim da je puno teže biti u lošem braku. Nama nije velika promjena jer Momo, takav nam je posao, puno ga nije bilo, puno je radio pa u tom smislu nije djeci bio šok - ispričala je glumica svojevremeno, osvrnuvši se na dva propala braka.

- Mislim da je važno, i što mi se pokazalo od početka, ono što je moj stav, da je bitno da postoji komunikacija. Da djeca vide komunikaciju među roditeljima i da ona nije patološka. Po mogućnosti da neke svoje ljutnje, povrede, uspije čovjek staviti sa strane. Staviti stvarno djecu na prvo mjesto - poručila je Jelena te istaknula koliko je komunikacija među rastavljenim supružnicima važna.

- Ako se to ne može onda maksimalno izbjegavati komunikaciju pred djecom, upravo zato što čitaju te znakove. Djeca su zapravo jako prilagodljiva, ne treba isto tu puno mistificirati. Meni je bitno da nikad nisam rekla ni Loti, a sad ni Maši i Jakši: 'Mama i tata više nisu zajedno jer se ne vole'. To mi je nešto grozno. Maša i Jakša su još uvijek premali. S Lotom sam to kasnije komunicirala, negdje u prvom osnovne je počela postavljat pitanja. Onda bi joj rekla, ne, ja volim tvog tatu. Nismo više zaljubljeni, nismo više u braku, ali ga ja volim i on je moj prijatelj i nekako mi je važan jer je tvoj tata. I onda oni tu nekako steknu neku stabilnost i nemaju osjećaj da moraju birati između dva roditelja - kazala je glumica u podcastu "Mame kod Lane".

- Kad se to dogodilo, prvo sam pomislio da je smak svijeta. Međutim, kad sam razmislio, shvatio sam da je možda tako i bolje i tražio najbolje rješenje za djecu i po tome se ravnao. Nisam imao puno vremena za očajavanje. Danas se trudim misliti pozitivno i organizirati se što bolje mogu u novonastaloj situaciji. Teško je, promjena je ogromna, a djeca su sad na prvom mjestu - kazao je, pak, Momčilo Otašević za srpsku Gloriju.

Također je istaknuo da su mu obitelj, prijatelji i posao pomogli da se oporavi nakon razvoda te da mu ispočetka nije bilo lako. Mir trenutačno nalazi u roditeljskoj kući u Cetinju, gdje često dolazi i s djecom. - Najveće zadovoljstvo mi predstavlja boravak na Cetinju kod roditelja i na moru. Tamo sam shvatio koliko Maša ima energije i često se pitao koliko može trčati i skakati. Moja mama Nada i tata Duško kažu mi da je ista ja, da sam i sam bio takav, ako ne i gori. Trudim se njegovati njenu radoznalost i hiperaktivnost, najmanje dva puta tjedno idemo skakati na trambulinu ili na penjanje. Stalno smo aktivni, ako nemamo drugi izbor, odemo se igrati u park. U autu držim rekete za tenis, stolni tenis i badminton, i najmanje tri lopte jer nikad ne znam koja igra će im pasti na pamet - osvrnuo se glumac.

