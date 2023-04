Naša bivša misica otvoreno progovorila o dijagnozi: 'Trpim visoku razinu boli'

Bivša Miss Universe Ivana Delač još u siječnju otkrila je da joj je dijagnosticirana endometrioza, a sada je za 24 sata otkrila kako živi s tom dijagnozom i simptomima. Endometrioza je bolest kod koje se otoci endometrija, sluznice maternice koja se normalno nalazi samo unutar nje, nalaze izvan maternice. Može zahvatiti bilo koji organ u tijelu žene.

- U zadnjih godinu dana imala sam bolne cikluse iako do tada nisam imala nikakvih problema. Brinem o svom zdravlju pa sam kao i uvijek do sad otišla na redovan, godišnji ginekološki pregled. Nalaz papa testa je bio uredan kao i svaki put dosad, no na moj upit zašto odnedavno trpim visoku razinu boli tijekom ciklusa suočila sam se na ultrazvuku s malom, kako je vole nazivati 'čokoladnom cistom' - ispričala je Delač.

- Za smanjivanje simptoma važna je visoka razina antioksidansa u tijelu stoga sam osobno odlučila promijeniti način ishrane te većim unosom antioksidansa ojačati svoj imunitet. Nastojati ću iz ishrane izbaciti crveno meso, sve mliječne proizvode, sve šećere. Od sad pa na dalje jelovnik će mi bit baziran na laganoj mediteranskoj prehrani bogatoj ribom i povrćem, agrumima te biljnim čajevima - govori bivša Miss Universe.

Jedan od simptoma endometrioze su učestali i jaki bolovi.

- Uzimam kratku pauzu tek kad u kalendaru vidim crvenu zonu. Tada se umirim na tri, četiri dana. Općenito me teško zaustaviti, pa se gotovo prisilno moram odmarati kad je zdravlje u pitanju. Kad sve prođe opet ubrzam tempo kao da se ništa nije dogodilo i tako u krug. Radišna sam i energična, ništa mi nije teško te nastojim da endometrioza ne utječe na aspekte mog života - dodaje Delač.

A inače, početkom godine Ivana je javnosti otkrila da je u njenom životu i novi muškarac, ali identitet i dalje ne želi otkrivati.

- Volim kad je muškarac nježan i kad se zaštitnički odnosi prema meni i dopušta mi da mu budem ravnopravan partner. Sad kad sam zrelija kod partnera tražim iskrenost, bezuvjetno povjerenje i poštovanje. Mora mi biti otpora da mogu realizirati svoje želje i ciljeve - govori Delač za 24 sata.