Nakon što je otkrila da je bolesna, palača potvrdila da se 'najtužnija princeza' bori s novom dijagnozom

Princeza Charlene od Monaka, koju mnogi znaju kao najtužniju princezu, zadnjih se godinu dana borila s nekim zdravstvenim problemima te je bila odvojena od obitelji.

Iako se počela oporavljati, mnoge je iznenadila vijest koju je objavila palača.

Naime, princeza je zaražena koronavirusom.

- U skladu sa zdravstvenim propisima koji su na snazi, princeza Charlene će nekoliko dana provesti u izolaciji - napisali su nakon što su obavijestili javnost da je Charlene pozitivna na Covid-19.

Princeza je inače, nedavno i sama priznala da se bori s bolesti, a iako nije to potvrdila, mediji šuškaju da je riječ o epilepsiji.

- Moje zdravlje još je krhko i ne želim brzati ni s ničim. Put do oporavka bio je dugačak, težak i jako bolan - kazala je za Monaco-Matin. Naglasila je kako je svu svoju energiju preusmjerila na djecu, supruga i zdravlje jer su joj to prioriteti, a time je porekla i glasine o mogućem razvodu od princa Alberta.

- Jako sam sretna što sam opet u Monaku sa svojom obitelji - dodala je.

Inače, kako piše južnoafrički magazin You, supruga princa Alberta boluje od epilepsije. Iako u tekstu nije navedeno o kojoj je vrsti epilepsije riječ, s obzirom na simptome i na duge boravke u bolnici, čini se da je situacija ozbiljna. Također joj, navodno, teško pada što će do kraja života morati uzimati lijekove kako bi bolest držala pod kontrolom. Mnogi se ipak pitaju zašto je monegaški dvor tajio ovu dijagnozu, pogotovo zato što su mediji šuškali o tome kako princeza ima psihički slom jer se ne može nositi sa suprugovim ljubavnim aferama. Podsjetimo, Charlene se prvi put ovog mjeseca pojavila u javnosti od studenog prošle godine kada je hospitalizirana. Fotografirala se sa svojim suprugom princem Albertom u Monaku, a s njima su bili i njihovi sedmogodišnji blizanci princeza Gabriella i princ Jacques. Ovo je bio prvi obiteljski izlazak otkako se vratila s liječenja, a za tu prigodu je odjenula sivu kombinaciju te je svoju kratku plavu kosu složila u urednu frizuru. No, sve je zabrinuo njezin pomalo izgubljen i zamišljen pogled.

Supruga princa Alberta prošle je godine bila je podvrgnuta operaciji u Južnoj Africi, a u studenome je bila i hospitalizirana radi iscrpljenosti. Tamo je ostala nakon službenog posjeta jer joj je dijagnosticirana kronična upala sinusa te joj nije bio preporučljivo putovanje kući. U studenome se napokon vratila u Monako, a ubrzo ga je i napustila jer je završila u Švicarskoj radi iscrpljenosti. Palača je njezino povlačenje iz javnosti objasnila njezinim zdravstvenim problemima. Inače, princeza se profesionalno bavila plivanjem te je nastupila i na Olimpijskim igrama. Princa Alberta je upoznala 2000. godine, a vezu su obznanili 2006. godine. Dodajmo da se za vrijeme liječenje znala povremeno javiti preko društvenih mreža i to za blagdane te je na ovaj način i suprugu čestitala godišnjicu braka.

