Na prvom poligonu bolje su prošli Tijana i Luka: 'Slagala bih kad bih rekla da me nisu preplavile emocije'

Nakon uzbudljivog prvog – od ukupno tri – izazova u finalu 'Survivora', emocije su bile na vrhuncu. Natjecatelji su se suočili s izazovnim poligonom koji je zahtijevao brzinu, spretnost i izdržljivost. U prvoj igri, finalisti su trčali preko dugačkog poligona, preskakali prepreke i penjali se, a tijekom puta morali su skinuti zastavicu i uz pomoć držača prenijeti dvije lopte do ciljne točke, gdje su morali ubaciti lopte u rupe na stolu. Pobjedu u prvom izazovu osvojio je onaj tko je prvi skupio pet bodova.

U prvom srazu plavaca, Mihaele i Luke, prvi je bod osvojio Luka. Vodio je od početka do kraja te je pobijedio Mihaelu rezultatom 5:4. „Nisam svjesna što se događa. Stalno vučem paralelu s prošlom sezonom, što mi se dogodilo prvi dan i kako sam pošla doma, a sad sam ostala do zadnjeg dana“, rekla je Mihaela.

„Slagala bih kad bih rekla da me nisu preplavile emocije“, izjavila je Tijana u iščekivanju odlaska na posljednju igru u kojoj joj je suparnik bio Stefan. Tu borbu opisuje kao „ljutu“. „Imam tremu, ako se dogodi da sam izgubila, izgubit ću od najboljeg“, dodala je. No pokazalo se da nije bilo potrebe za tremom, jer Stefana je uvjerljivo pobijedila u prvoj igri. U natjecanju crvenih, Tijana i Stefan borili su se žestoko, ali Tijana je bolja bila u prvom krugu i nastavila voditi do kraja, pobijedivši Stefana rezultatom 5:2.

No ništa još nije gotovo jer borba se nastavlja na još dva poligona, a napetost i uzbuđenje rastu kako se približavamo kraju velikog finala. Pratite sljedeću epizodu Survivora, u kojoj nas očekuju još veći izazovi i još uzbudljivije natjecanje ova dva para, nakon kojeg ćemo saznati imena dvoje natjecatelja koji će se okruniti titulama pobjednika 3. sezone Survivora!

