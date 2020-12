Mračna tajna progoni slavnog glumca već 20 godina: Ne zna gdje živi, što radi i nikada nije upoznao njezinu obitelj

Glumac Anthony Hopkins u novom filmu 'Otac' glumit će uz kolegicu Oliviju Colman. Polako cure detalji filma, a mnogi smatraju da bi Hopkins ovom ulogom mogao osigurati titulu najveće glumačke legende Velike Britanije. No, isto tako, neki tvrde da će Hopkins posao odraditi odlično - jer je u sličnoj situaciji i sam.

Naime, oskarovac je prije dvije godine šokirao je izjavom kako već 20 godina ne zna gdje mu živi kći Abigail te da nema pojma ima li njegova kći djecu.

Rekao je da mu nije stalo zbog obiteljskoga raskola te priznaje da je "prilično indiferentan" kad je riječ o njegovoj 48 godina staroj kćeri. Na jednoj fotografiji snimljenoj prije 27 godina na crvenom tepihu, na kojoj su zagrljeni, ne odaju da postoje ikakve razmirice među njima, ali prava istina je da su otac i kći od početka imali krhku i lošu povezanost. Kratko su uspostavili normalan odnos tijekom 1993. godine, ali nakon toga uslijedila su dva desetljeća izostanka komuniciranja i otuđenosti. Promovirajući BBC-jevu seriju koja je adaptacija "Kralja Leara", glumac je rekao: – Ljudi prekidaju odnose i veze. Obitelji se razdvajaju i... znate... krenete dalje s vlastitim životom. Ove riječi, kažu prijatelji Abigail Harrison, sigurno će je pogoditi iako već godinama nema nikakav odnos s ocem.

– Povrijeđena je zbog svega i odnos, to jest nedostatak odnosa s ocem, imao je veliki utjecaj na njen život i razvoj – tvrde prijatelji glumice, redateljice i pjevačice. – Svaki put kad pokuša krenuti naprijed ugleda ga na plakatima za film ili na TV ekranu. Iako žive na različitim krajevima svijeta, ne može pobjeći od njegova lika i to joj prouzročuje veliku bol – tvrde prijatelji. Ta bol počela je još u djetinjstvu. Hopkins je Abigail dobio u braku s britanskom glumicom Petronellom Barker, a prvi problemi u tom braku nastupili su već u prvim mjesecima zajedničkog života. U trećoj godini braka Petronella je ostala trudna i tu vijest Hopkins nije dočekao s oduševljenjem, a rođenje Abigail nije spasilo ovaj brak. U to vrijeme Hopkins je već bio slavan i stalno je bio odsutan od kuće te je počeo uživati u velikim količinama alkohola i dnevno je znao popiti bocu tekile. U jednom intervjuu koji je dao 2005. godine priznao je kako je tada bio nepodnošljiv zbog alkohola koji mu je gotovo potpuno uništio zdravlje i privatni život. Nakon što je napustio suprugu i kćer, ubrzo se vjenčao s Jenni Lynton.

Abigail je u jednom intervju rekla kako se oca slabo sjeća iz tog perioda dok je bila djevojčica jer bi joj u posjet dolazio jednom godišnje. – Tužna sam zbog toga, ali jednostavno sam nastavila sa životom – rekla je tada Abigail. Kada se Hopkins iz Londona preselio u Los Angeles, eskalirali su njegovi problemi s alkoholom, a pio ga je u takvoj količini da je znao i halucinirati. Jednom se probudio u hotelu u Arizoni i nije se sjećao kako je tamo dospio ni što je radio prije toga. – Abigail mu nikada nije oprostila što je ostavio nju i mamu. Krivi ga što se nije znao ponašati kao otac i što joj nije pružio dovoljno ljubavi. Osjećala je da ih je Hopkins potpuno napustio zbog karijere u Hollywoodu – rekli su prijatelji Abigail Harrison. Tijekom studija doživjela je i živčani slom, a kaže kako su tome pridonijele emocije koje je zatomila te iznimno loš odnos s ocem. Borila se tada s depresijom i odala se alkoholu. S ocem se nakratko povezala početkom 90-ih kada je odlučila okušati sreću kao glumica. Hopkins joj je odlučio pomoći i kupio joj je tada i stan. Zajedno su glumili u filmu "Na kraju dana" i jedva da su pričali tijekom snimanja jer otuđenost među njima bila je prevelika i ostala je takva do danas.