Mlad i popularan: Dođite se danas rasplesati i raspjevati uz hitove Zembo Latife na Jarunu

Zembo Latifa je novije ime u svijetu glazbe, no popularnost mu je velika u cijeloj regiji. Ovaj talentirani pjevač je do 2019. bio član grupe Dregermajster Crew, po čemu ga znaju poznavatelji rap scene. Posljednje dvije godine započinje svoju solo karijeru, a njegov album, prvijenac pod nazivom Venera, uspoređuju sa Post Maloneom. U njega se ubrajaju pjesme poput 'Nemoj pitat me za nju' i 'Zvijezde' koju je napravio u suradnji s Hiljson Mandelom, a na YouTubeu broje preko milijun. Intervju sa Zambom možete pročitati u nastavku.

Foto: PRIZMA01

Na albumu Venera nalazi se 10 pjesama, a većina ih obrađuje muško-ženske odnose. Evo što pjevač kaže o svom uspjehu.

24sata: Nedavno ste izbacili svoj prvi album 'Venera', kako ste zadovoljni njegovim uspjehom, možete li nam reći kako je proteklo snimanje i ima li neka dogodovština sa snimanja koju biste podijelili s nama?

Na albumu sam sa svojim producentima radio oko godinu dana i u tom periodu je bilo puno lijepih i teških trenutaka, ali mogu reći da sam uživao u svakom od njih. Jako sam zadovoljan sa uspjehom koji je album postigao i nadam se da su i slušatelji zadovoljni.



24sata: Spremate li još neka iznenađenja, može li publika uskoro očekivati još novih pjesama?

Da, uskoro izlazimo sa par novih pjesmama od kojih su neke moje, a neke od njih su suradnje i gostovanja. Iznenađenja nikad dosta tako da možete očekivati svašta.

Zembo Latifa

24sata: Kako provodite ljetne dane? Veselite li se nastupu na Chill&Grillu, što očekujete od njega?

Svoje ljetne dane trenutno provodimo kuhajući se u Zagrebu, ali nadam se da ću uskoro uloviti par slobodnih dana za neki mini godišnji odmor uz more. Jako se veselim nastupu na Chill&Grillu i očekujem dobar provod sa svim ljudima koji su trenutno u Zagrebu skupa sa nama.

24sata: S obzirom na to da se društveni život polako vraća u normalu i da se sve više koncerata najavljuje i održava, kako vi stojite po pitanju toga, imate li cijelo ljeto već bukirano?

Jako sam sretan da se sve pomalo vraća u normalu i nadam se da je ovo početak kraja pandemije. Zasada imamo par dogovorenih nastupa kroz ljeto, ali svakako se nadam da će ih biti još i više jer već predugo gorimo od želje da stanemo na pozornicu pred publiku.

24sata: Može li se danas živjeti od glazbe i što biste poručili mladima koji se žele njome baviti?

Glazbu, prije svega naravno, treba raditi zbog sebe jer kao glazbenici uživamo u tom procesu više od ičega. Po mojem mišljenju sve što je kvalitetno uvijek nađe neki put do publike. Nuspojava dobre glazbe će uvijek biti fanovi i koncerti, a samim time i financijski profit. Da li netko može ili ne može živjeti od toga ovisi isključivo o pojedincu.

Foto: PRIZMA01

24sata: Kako se pripremate za nastupe, imate li neke rituale?

Haha još uvijek nemamo neke specijalne rituale, ali prije svakog koncerta imam probe sa svojim gitaristima i bek vokalima kako bi svaki nastup bili na nivou kvalitete koje naša publika i fanovi zaslužuju od nas.

Foto: Guliver/Shutterstock

